Un uomo ha condiviso sulla sua pagina Facebook la fotografia straziante di suo figlio mentre accudisce la sorellina che sta morendo di tumore: Adalynn "Addy" Joy Sooter ha dovuto arrendersi alla malattia il 3 giugno. Dal 2016 era alle prese con un Diffuse-Intrinsic-Pontene-Glioma (DIPG), una forma di tumore al cervello che è cresciuta mese dopo mese. Ebbene, il giorno prima della sua morte il padre di Addy Joy, Matt Sooter, ha condiviso un post emotivo sul suo profilo Facebook " Hope for Addy Joy ". L'immagine ritraeva suo figlio, Jackson, che stava confortando la sua sorella morente. "Un bambino non dovrebbe dire addio alla sua compagna di giochi, alla sua migliore amica, alla sua sorellina", ha detto Sooter. "Non è così che dovrebbe andare, ma questo è il mondo in cui viviamo."