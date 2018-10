in foto: Karen Tunmore e Scott Pritchard

Un padre accusato ingiustamente di aver ucciso suo figlio è morto tre giorni dopo la condanna di colei che avrebbe realmente commesso il crimine. Scott Pritchard, 19 anni, fu brutalmente aggredito con una mazza da baseball da Karen Tunmore fuori dalla sua casa nel gennaio 2004 e morì in ospedale. Suo padre Robert Stacey venne accusato dell’omicidio e trascorse diverse settimane in prigione, ma fu scarcerato successivamente per insufficienza di prove. Tunmore, 36 anni, si è consegnata alla polizia lo scorso luglio – 14 anni dopo l'omicidio – ed è stata condannata all’ergastolo il 1 ° ottobre. Ha confessato di aver picchiato selvaggiamente Scott dopo essersi recata nella sua casa di Sunderland per incassare un debito di 200 sterline con un amico di cui non ha rivelato il nome.

Il signor Stacey, noto anche come Fred, ha trascorso 16 settimane in custodia cautelare prima che il Crown Prosecution Service affermasse che non c'era alcuna "realistica possibilità" di condanna e che venisse formalmente assolto nel 2005. L’uomo è stato colto da infarto la settimana prima che Tunmore, di Killingworth, fosse incarcerata per un minimo di 17 anni e mezzo. È morto giovedì, tre giorni dopo la condanna. In una dichiarazione spontanea in tribunale, Stacey aveva detto che la gente continuava a chiamarlo "assassino" anche dopo l’assoluzione. “Avevo timore di passeggiare per il centro di Sunderland perché sarei stato accusato di un crimine che non ho commesso" aveva detto. L'ispettore capo John Bent, della polizia di Northumbria, ha dichiarato: "Le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia di Fred Stacey che si trova di fronte alla devastante notizia della sua morte pochi giorni dopo che l'assassino di suo figlio è stato assicurato alla giustizia. Continueremo a offrirgli il nostro supporto”.