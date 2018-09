Un sacerdote di 38 anni si è suicidato all’interno della chiesa di Saint-Romain a Rouen, in Normandia (nel nord della Francia) dopo che una donna l'aveva accusato di atti osceni e violenze sulla figlia minorenne. Il prete, Jean-Baptiste Sebe, è stato trovato senza vita ieri mattina, 18 settembre. Un comunicato della diocesi aggiunge soltanto che "resta incomprensibile un gesto del genere, anche se si sapeva che stava vivendo momenti difficili". Della denuncia "si è parlato fin dall'inizio dell'inchiesta per suicidio di padre Jean-Baptiste Sebe", ha aggiunto il viceprocuratore della Repubblica di Rouen, Etienne Thieffry. Secondo fonti della polizia, "una donna era andata a lamentarsi all'arcivescovado di Rouen per atti osceni e violenze sulla figlia. Ma niente era stato comunicato alla polizia". Gli inquirenti sono "molto prudenti" sulle cause del suicidio.

Chi era Jean-Baptiste Sebe

Nato a Strasburgo, Jean-Baptiste Sebe è arrivato nel 1989 con la sua famiglia a Rouen. Aveva frequentato parte dei suoi studi alla scuola superiore locale Jeanne-d'Arc. Diventato un volto noto nella comunità cattolica di Rouen, aveva guidato varie iniziative all’esterno della sua diocesi. A luglio 2016, con padre Sébastien Savarin, aveva accompagnato una delegazione di giovani pellegrini da Rouen alla Gmg di Cracovia.