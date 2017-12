Quando era stato chiamato in causa per un bruttissima storia di abusi sessuali ai danni di una sua parrocchiana minorenne nel suo ruolo di pastore, aveva rigettato ogni addebito bollando tutto come una congiura ai suoi danni. Le accuse però sono rimaste e lui non ha retto, decidendo infine di uccidersi con un colpo di pistola alla testa. Così è morto il 57enne Dan Johnson, deputato repubblicano dello stato del Kentucky e pastore della Heart of Fire Church dove si faceva chiamare "papa". Johnson ha posto fine alla sua vita sparandosi alla tempia su un ponte nella sua città, Louisville.

I fatti contestati risalgono a circa quattro anni fa quando una 17enne che frequentava la sua chiesa lo ha accusato di averla molestata pesantemente la sera di Capodanno. La ragazza aveva raccontato alle autorità di essere stata avvicinata nella sala riunioni della chiesa da Johnson, che era in stato di ebbrezza, e di essere stata pesantemente palpeggiata. All’epoca la polizia aveva indagato ma non si era arrivati all'incriminazione formale, ora però il Kentucky Center for Investigative Reporting ha reso noto la denuncia della donna e provocando scalpore nell'opinione pubblica.

L'uomo si era subito difeso, definendo le accuse "totalmente false" e parte di una strategia per screditare il suo partito e i conservatori. Appena martedì aveva convocato anche una conferenza stampa per raccontare la sua versione dei fatti, poi mercoledì la tragica decisione. Secondo il coroner della Contea, Johnson ha fermato la sua auto in una zona appartata del ponte, è sceso ed è morto per un solo colpo d'arma da fuoco. Poco prima aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un post in cui diceva addio ai sui cari, compresi i cinque figli, e chiedeva di prendersi cura della moglie, ribadendo infine la sua innocenza.