Un uomo d’affari di venticinque anni ha brutalmente aggredito e picchiato la sua fidanzata mentre stava trasmettendo in diretta Facebook. È accaduto in Thailandia, dove la polizia ha potuto arrestare il giovane proprio grazie alle immagini apparse in rete. Chaichana Sirichat – questo il nome dell’uomo arrestato – ha torturato la fidanzata di ventiquattro anni Kuldara Yeesaman, apparsa nel video in lacrime, col volto insanguinato e la faccia gonfia. L’uomo si è filmato anche mentre minacciava di morte la ragazza, chiusa a chiave in una stanza e accusata di avere un altro. “Chi è il tuo fidanzato segreto”, è quanto chiedeva l’uomo alla ragazza terrorizzata. Dopo l’arrivo della polizia nell’appartamento, Kuldara è stata portata in ospedale per curare le ferite riportate sul viso, sul corpo e sulle mani. La donna avrebbe riportato anche delle fratture.

Il video della brutale aggressione è stato visualizzato milione di volte – L’uomo, stando a quanto si legge sui media che hanno riportato la notizia, era sotto l’effetto di droghe quando ha aggredito la fidanzata. La polizia ha spiegato che non hanno potuto interrogarlo subito perché aveva ancora tracce di stupefacenti nel suo corpo. “Stiamo aspettando che l’effetto della droga diminuisca prima di interrogarlo di nuovo”, hanno spiegato gli agenti. Il video della brutale aggressione è stato visualizzato milione di volte dopo essere finito sulla pagina Facebook dell’aggressore che conta oltre 14mila followers ed è stato condiviso da diverse pagine.