in foto: Foto di repertorio

Danilo Giordano Dalmasso, un camionista cuneese di 46 anni, ha perso la vita la scorsa notte mentre era alla guida del suo autoarticolato a Voiron, nel dipartimento dell’Isère, in Francia. L'uomo è deceduto nella cabina del camion, andato in fiamme in un parcheggio nei pressi dell'ospedale in via di costruzione del comune francese.

La vittima, che lavorava per la ditta ‘Toselli’ di Margarita, avrebbe dovuto effettuare la consegna di un carico di cemento al cantiere del nosocomio nella giornata di ieri, ma è arrivato nel cuore della notte. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato trovato ai piedi della cabina, lato passeggero con gravi ustioni agli arti inferiori. Sul pavimento, accanto al cadavere, c'erano un fornelletto da campo e un estintore. Una delle ipotesi degli investigatori della stazione di polizia di Voiron è che Giordano Dalmasso abbia tentato di usare il fornello all'interno della cabina per prepararsi del cibo o per scaldarsi, e che l'incendio sia divampato accidentalmente e improvvisamente senza dargli la possibilità di arrivare all'estintore per azionarlo e domare le fiamme. L'uomo lascia due figli. Un’autopsia verrà eseguita nei prossimi giorni, in ogni caso le autorità francesi propendono per una tragica fatalità.