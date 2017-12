in foto: immagine di repertorio

Tragedia sfiorata in un’abitazione di Gallipoli, in Salento: le lampadine dell’albero di Natale sarebbero andate in corto circuito fumo e all’interno della casa è divampato un incendio. I fatti sono avvenuti intorno a mezzanotte e mezzo, al secondo piano di una palazzina in vico Torre Sabea. Secondo le ricostruzioni, le luci, installate in soggiorno, sono state improvvisamente danneggiate e in pochi istanti l’albero si è trasformato in una torcia.

Al momento dell’incendio non c’era nessuno in casa. La proprietaria, una donna di 42 anni, e la figlioletta si trovavano al piano inferiore da alcuni conoscenti quando si sono accorte delle fiamme e del fumo che avevano invaso la casa. La piccola è rimasta leggermente intossicata, tentando si salvare il cagnolino che era rimasto all’interno; è stata portata in ospedale per accertamenti ma non ha riportato nulla di grave.

Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco del distaccamento gallipolino che hanno spento il fuoco, ormai propagatosi al mobilio e ai vari ambienti della casa. Dopo l’intervento dei pompieri, sono stati eseguiti i sopralluoghi, alla presenza dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Città Bella. Al termine della prima perizia, l’appartamento è stato dichiarato inagibile. Ulteriori accertamenti sono stati poi eseguiti anche dal personale dell’Ufficio tecnico del Comune di Gallipoli, per calcolare con esattezza il primo ammontare economico dei danni, oltre che per chiarire con precisioni le conseguenze agli impianti dell’edificio.