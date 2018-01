Larry Nassar, ex medico della nazionale statunitense di ginnastica, è stato condannato da un minimo di 40 anni a un massimo di 175 anni di carcere per abusi sessuali. A stabilirlo è stato un giudice del Michigan, di fronte al quale negli ultimi giorni si sono susseguite le testimonianze delle vittime alla presenza dello stesso Nassar. L'uomo è accusato da circa 160 atlete. A suo carico c'era già una sentenza d condanna a 60 anni di carcere per pedopornografia. Le accuse nei confronti del dottore, 54 anni, riguardano violenze sessuali compiute negli ultimi vent'anni su decine di giovani, in gran parte ex ginnaste. A puntare il dito contro l'uomo anche le campionesse olimpiche Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas e McKayla Maroney.

in foto: Manifestanti fuori dal tribunale in attesa della sentenza

Nassar è stato il medico della nazionale statunitense di ginnastica artistica per quasi 20 anni. La federazione lo ha licenziato dopo aver ricevuto una denuncia nell'estate di tre anni fa, attendendo però cinque settimane prima di avvertire l'Fbi. L'intera vicenda è divenuta di dominio pubblico nel dicembre del 2016, grazie a due ex ginnaste e all'inchiesta dell'Indianapolis Star, che mise sotto accusa l'intero sistema, a partire dalla federazione statunitense. Nel pronunciare la sentenza, il giudice Rosemarie Aquilina ha affermato: "Ho appena firmato la tua sentenza di morte". La sentenza e' giunta dopo una setimana di testimonianze sconvolgenti da parte delle vittime di Nassar.

Poco prima di ascoltare la sentenza Nassar ha voluto rivolgersi direttamente alle vittime: "Le vostre parole mi hanno scosso nel profondo. Riconosco che quanto sto provando impallidisce davanti al dolore, al trauma, alla devastazione emotiva che tutti voi state provando". Quindi ha aggiunto: "Non ci sono parole per descrivere la profondità e la vastità del rammarico che provo per quanto accaduto". Angela Povilaitis, sostituto procuratore del tribunale, ha definito Nassar "possibilmente il maggiore aggressore sessuale di minori nella Storia".