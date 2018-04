Stava attraversando la strada, giovedì pomeriggio, intorno alle 17.30, in via Dante, davanti alla sede dell’Avis di Corinaldo, in provincia di Ancona, quando è stata travolta da un'auto. La 14enne è caduta è ha battuto la testa sull’asfalto. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi; sul posto sono repentinamente giunti gli uomini del 118. Nonostante non abbia mai perso conoscenza, i sanitari, che hanno optato per l’intervento dell’ eliambulanza, l’hanno trasportata all’ospedale di Torrette. L’aeromobile è giunto nel campo sportivo ed è ripartito con un codice rosso per un trauma cranico commotivo alla volta dell’ospedale dorico. Nonostante in un primo momento si fosse temuto il peggio, il quadro clinico sarebbe stato meno preoccupante del previsto: la minore non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. La dinamica è al vaglio dei militari per accertare le responsabilità dell’incidente.

Sembra che la ragazzina stesse attraversando la strada e avesse già impegnato parte della corsia quando la macchina l’ha travolta. Il conducente si è subito fermato e ha cercato di dare assistenza alla minore. Ha poi riferito ai carabinieri di non averla vista poiché abbagliato dal sole che ne avrebbe ridotto la visuale. Si sarebbe accorto quando ormai era troppo tardi per fermarsi perché già l’aveva travolta. Fortunatamente la vettura procedeva ad una velocità non troppo elevata e ciò ha scongiurato la tragedia. L’uomo ha raccontato che proprio per le difficoltà dovute al sole, stava transitando a velocità ridotta. Un problema, quello del sole che abbaglia le auto in transito, che già si era verificato a Corinaldo negli anni scorsi con altri investimenti e gli automobilisti si erano giustificati fornendo la stessa motivazione.