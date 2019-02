A partire dal 2022 i turisti che vorranno visitare Venezia dovranno prenotarsi: no, non si sta parlando di hotel e ristoranti, bensì dell'accesso alla città che sarà garantito solo previa comunicazione. Lo scopo del sindaco Luigi Brugnaro è infatti quello di arrivare entro tre anni a una gestione pianificata dell'afflusso turistico nella città lagunare, ovvero alla "prenotabilità degli arrivi e alla loro previsione". "Solo così riusciremo a contare il numero delle persone che, periodo per periodo, frequentano Venezia", ha dichiarato.

Nel frattempo è stato proposto anche un aumento per quanto concerne la tassa d’accesso riservata ai turisti: serviranno sei euro per l'ingresso in città nei giorni ordinari, otto in quelli da bollino rosso e dieci da bollino nero. La proposta è contenuta nella delibera sul regolamento per l'istituzione e la disciplina del contributo di accesso nel capoluogo lagunare predisposta dalla giunta municipale e presentata dal primo cittadino. Non mancheranno le esenzioni, che riguarderanno 19 tipologie di cittadini, tra le quali i residenti in Veneto, come aveva chiesto il governatore veneto Luca Zaia.

"Intendiamo – ha detto Brugnaro – garantire una migliore vivibilità ai cittadini, soprattutto ai residenti. È un lavoro per combattere lo spopolamento, una proposta concreta come finora non ce ne sono state. Sono delibere quadro – ha detto il primo cittadino – Una volta chiariti i periodi di maggiore e minore afflusso, la giunta potrà elaborare i singoli provvedimenti di applicazione, correggendo eventuali errori. Abbiamo deciso di introdurre la norma in modalità transitoria, quindi per tutto il 2019 applicheremo una riduzione di 3 euro a tutti. Nei prossimi anni intendiamo arrivare alla messa a punto di un sistema informatico e di una carta unica con tutti i servizi".