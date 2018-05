Non esiste solo il food delivery, ovvero il servizio che – tramite una app – consente di ordinare cibo a domicilio, che viene poi consegnato da fattorini in bicicletta. A Torino è da qualche giorno anche Legal Delivery, start up delle consegne a domicilio che si occupa della vendita di marijuana legale. E' sufficiente un click su un'applicazione dedicata e avere qualche minuto di pazienza per poter consumare una tisana (e non fumare, perché ne è vietata la combustione) con un grammo o più di Lemon Haze o Big Buddha Cheese. Si tratta di marijuana che non ha effetti psicoattivi visto che il suo principio attivo, ovvero il Thc, è inferiore allo 0,2%. Anche se i medici sono critici su un business in grande slancio anche a Torino dove si sono moltiplicati i negozi specializzati. "A Milano abbiamo fatto mille ordini in 20 giorni. I nostri clienti? Over 35 che si vergognano di andare nei cannabis store", spiegano da Legal Delivery che affida le sue consegne a due driver muniti di bici o motorino senza adesivi per assicurare l’anonimato.

Come spiega il sito della start up il servizio è disponibile 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Le consegne sono possibili anche la notte e il pagamento può essere effettuato in contanti oppure con carte di credito: "I Nostri Drivers sono tutti assunti con contratti di lavoro subordinato a medio e lungo termine. Gli stessi per entrare a far parte della Nostra squadra devono seguire un’adeguata formazione che li rende i Drivers più veloci e gentili d’Italia", spiegano i responsabili di Legal Delivery.