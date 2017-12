"Stazzema è il luogo delle stragi, è anche il centro del Parco nazionale della Pace, per celebrare la nostra Costituzione abbiamo pensato di ribadire il nostro antifascismo", così Maurizio Verona, il sindaco del comune della provincia di Lucca tristemente famoso per le stragi nazifasciste, ha annunciato la nascita del "Registro antifascista", una sorta di anagrafe di un comune virtuale in cui qualsiasi cittadino può iscriversi per ribadire il suo antifascismo. L’idea è semplice: anche se l'Italia è costituzionalmente antifascista non si dà per scontato che tutti i suoi cittadini lo siano.

Ricordando le fasi del processo per la strage di Sant'anna di Stazzema in cui furono uccide 560 persone, in gran parte bambini, donne e anziani, il primo cittadino ha raccontato: "Ero al processo a La Spezia, seduto tra i familiari delle vittime di quelle atrocità, e sentivo quella parola, ‘perdono', senza riuscire a capire come si potesse perdonare chi con tale crudeltà aveva sterminato la tua famiglia. Ma alla fine ho compreso". Sottolineando che la sua non è un'iniziativa contro qualcuno ma per la difesa dei valori della Costituzione nata dall'antifascismo, Verona ha aggiunto: "Il Comune Virtuale Antifascista è nato per portare avanti l'insegnamento che ho avuto in quei giorni: il fascismo è esclusivo, l'antifascismo è il suo contrario. Non è l'adesione a un'ideologia o un'altra, è il riconoscimento dei valori di libertà e democrazia".

Il comune antifascista non ha confini ma valori fondamentali come Libertà e democrazia ed è aperto a chiunque li condivida che può iscriversi all’anagrafe dal sito del comune di Stazzema. Il progetto, nato per festeggiare i 70 anni della Costituzione, a poche ore dall'avvio ha ottenuto già oltre un migliaio di adesioni tra cui quella di molti politici e parlamentari. “Presto estenderemo l’invito a tutte le forze politiche. Ma non è solo una formalità per celebrare l’anniversario della Costituzione è anche e soprattutto una reazione a manifestazioni neofasciste, anche locali, le cui ideologie vanno fermate sul nascere, per evitare situazioni gravi successe in passato” ha concluso il sindaco.