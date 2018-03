Una buona notizia per gli amanti degli animali. Dopo l'esperimento fatto a settembre scorso con la Pet Week il comune di Riccione ha deciso di firmare un’ordinanza che consentirà ai cani di fare il bagno con il proprio padrone. Un'iniziativa che vuole soddisfare le esigenze di quei turisti che chiedono servizi a 360 gradi anche per i loro fedelissimi amici quadrupedi è crescente. “Per diventare una destinazione sempre più pet friendly – spiega la sindaca Renata Tosi – intendo predisporre un’ordinanza ad hoc per consentire ai cani la passeggiata mattutina al mare e il bagno nel tardo pomeriggio, prima di sera, così da tener conto di tutte le esigenze. Procediamo in coerenza con gli indirizzi regionali e in collaborazione con la Cooperativa Bagnini”.

L'iniziativa del Comune di Riccione è rivolta a quanti non vogliono separarsi dai loro amici a quattro zampe ed ha incontrato i favori di Enci (Ente nazionale cinofilia italiana), Hospitality Mood e l’Aia (Associazione albergatori) di Riccione, che la prima cittadina è tornata a incontrare recentemente per mettere a punto il provvedimento. Proprio l’attenzione e la sensibilità verso gli amici a quattro zampe hanno spinto svariati operatori turistici a offrire specifici servizi. Una settantina di bagni (quasi la metà del totale) negli ultimi anni si è intanto attrezzata per accogliere i fedelissimi amici dell’uomo.