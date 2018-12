Un tipico albergo parigino con camere, terrazzino e vista sulla Tour Eiffel. Non così classico, però, considerato che l'hotel in questione nella capitale francese offre un servizio in camera speciale, innovativo. Non solo caffè e croissant, ma anche un servizio di "libri in camera" per tutti gli appassionati della lettura. Le Pavillon des Lettres di Rue des Saussaies, nell'ottavo arrondissment, della capitale francese dedica ai suoi clienti un servizio speciale per tutti i book lover o book nerd, che dir si voglia.

Un vero e proprio paradiso da sperimentare durante il soggiorno nella città più visitata al mondo. Le Pavillon des Lettres possiede un totale di 26 stanze, ognuna delle quali vanta il nome di un celebre scrittore o scrittrice della letteratura europea del ventesimo secolo. Si passa da Charles Baudelaire a Gustave Flaubert, da Hans Christian Andersen a Virginia Woolf. Ogni giorno, sulla trapunta dei clienti, viene sistemato un libro dopo le pulizie di rito. Così l'ospite tornando in camera potrà decidere se sfogliare o meno quel volume.

Le camere dell'albergo, inoltre, sono state ornate con celebri citazioni dai libri più belli, di genere romanzesco o di poesia. Ma non è finita qui. La struttura permette di incontrare e discutere con un professore o professoressa madrelingua, che aiuterà chiunque a cimentarsi nella lettura di testi in francese.