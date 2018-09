Quando si pensa ad una festa di piazza non si può fare a meno di pensare anche alle immancabili luminarie che risplendono di sera illuminando il percorso. Un'attività che in alcuni casi è sfociata in gesti artistici di rilievo dando vita anche ad appuntamenti ad hoc ma in alcuni casi ha attirato invece le immancabili polemiche. È questo il caso di Palermo dove in via Alloro in questi giorni i passanti hanno potuto ammirare una luminaria appesa in alto a 2 metri dal manto stradale con con decorazioni speculari da ambo i lati ma soprattutto con una scritta al centro a caratteri cubitali: "Minchia". L’installazione, opera degli organizzatori di "Manifesta 12", la Biennale nomade europea in corso in città, ha attirato immediatamente le critiche della consigliera comunale Sabrina Figuccia che ha anche richiesto gli atti per conoscere quanto è stata pagata.

"Come se non fosse bastata l'installazione ‘artistica' dell'amplesso di un tizio con un albero (video proiettato all'Orto botanico, sempre nell'ambito di Manifesta – ndr), arriva anche questa bella novità nelle strade palermitane. Non c’è che dire, un gran bel biglietto da visita, che, probabilmente, rispecchia la visione contorta di qualche ‘artista' foraggiato da fondi pubblici" ha scritto Figuccia, aggiungendo: "Stamattina in una lettera inviata al sindaco ho chiesto l'accesso agli atti per conoscere quanto è stata pagata questa installazione, chi ha sostenuto i costi e se Orlando ritiene che simili episodi facciano bene all'immagine della città".

L'opera in effetti è stata realizzata da un giovane artista, Fabrizio Cicero, curata da Bridge art per Border crossing, progetto collaterale di Manifesta 12. “Quella che può sembrare un’operazione dissacrante ed ingenuamente di rottura è invece un piccolo, modesto inno al sacro" ha spiegato il diretto interessato, aggiungendo: "Scrivere una parolaccia in cielo oppure riappropriarsi del senso più antico del sacro attraverso un’arte, tra le più recenti, fin dalle origini associata alle celebrazioni religiose: il ‘lumen' simbolo di vita e di tensione verso la dimora celeste".