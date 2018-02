A New York arriva Spyscape, il museo dello spionaggio in cui scoprire lo 007 che è in te

Un museo dello spionaggio che è una vera e propria immersione nel complesso mondo dell’intelligence e dei servizi segreti. Tramite l’esperienza interattiva Spy Challenges, nello Spyscapes di New York è offerta ai visitatori la possibilità di testare le loro capacità di 007.