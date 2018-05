K2 è il nome della seconda montagna più alta della Terra, ma molto giovani americani questo neppure lo sanno: per loro, infatti, K2 è solo il nome di una nuova e potentissima sostanza psicotropa che da alcuni mesi spopola tra le strade di New York e che ha già trasformato centinaia di persone in "zombie". Venticinque ragazzi e ragazze, stando solo agli ultimi giorni, sono stati ricoverati negli ospedali della Grande Mela per le conseguenze dovute all'assunzione di marijuana sintetica, nota per l'appunto anche come "K2". Come spiega la Cnn, gli uomini dei reparti antidroga della polizia sono intervenuti in uno stabile nel quartiere di Bedford-Stuyvesant, a Brooklyn, sabato, dove 33 giovani erano in overdose, nello stesso luogo in cui un episodio simile si era verificato due anni fa. Gli agenti sono sulle tracce dello spacciatore che ha distribuito la sostanza. "Sembravano degli zombie, mentre si accasciavano contro gli edifici e si sdraiavano sui marciapiedi", ha riferito un portavoce della polizia, prima che le ambulanze caricassero i giovani drogati, storditi e confusi sulle barelle.

K2 è una sostanza stupefacente piuttosto economica, spesso venduta da uno a cinque dollari per una dose. Confezionato con nomi come Spice, AK-47, Smacked, Green Giant Scooby Snax, iBlown e Dank, il "K2" può provocare convulsioni, psicosi, dipendenza e morte. Più di 6.000 persone sono state ricoverate al pronto soccorso di New York a causa del K2 dal 2015 e ci sono stati due morti confermati. Secondo gli esperti si tratta di una droga vagamente somigliante alla cannabis per il sapore, ma dagli effetti che sovente non vengono rilevati nei test di laboratorio. K2 si è largamente diffusa negli Stati Uniti occidentali, per poi permeare anche in Europa e in Gran Bretagna, dove è conosciuta come Black Mamba.