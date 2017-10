Siete interessati ad approfondire il tema delle perversioni sessuali? Prendete nota: domani, infatti, si terrà un convegno sulle pratiche legate al dolore e sul bondage in un luogo decisamente bizzarro, ‘Istituto universitario Salesiano di Venezia. Proprio così: i discepoli di Don Bosco hanno lanciato un'iniziativa destinata inevitabilmente a far discutere. Quella di dedicare un'intera giornata all'approfondimento di "Bondage e masochismo, dominazione e sottomissione". Temi che fino a qualche tempo fa probabilmente avrebbero imbarazzato i cattolici, ma che uno dei più autorevoli atenei legati alla religione cristiana ha deciso con coraggio di affrontare.

Domani quindi medici, psicologi e sessuologi si daranno appuntamento per discutere di argomenti che per molti sono ancora tabù: l'iniziativa è stata organizzata nell'ambito di un master universitario di secondo livello di sessuologia, tuttavia non pochi hanno ugualmente storto il naso. Oltre ai fedeli più sensibili, sul caso è intervenuta anche l'assessore regionale all'Istruzione, Elena Donazzan, che ha promesso di "verificare subito", auspicando che "si tratti di uno scherzo". Salvo Capodieci, direttore del master in sessuologia, ha spiegato che "l'asticella che divide la normalità dalla perversione si sposta sempre più in basso e risulta difficile stabilire una demarcazione fra condotte ritenute accettabili o normali e quelle che non lo sono". "Alcuni esempi sono l'interesse intenso e persistente verso lo sculacciare, fustigare, tagliare, legare o strangolare un'altra persona."