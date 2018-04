Gabicce come Torino. Gli amministratori della città marchigiana in provincia di Pesaro e Urbino hanno concesso il via libera alla registrazione all'anagrafe per due gemellini, figli di una coppia di padri omosessuali. Nei giorni scorsi, come si ricorderà, una scelta analoga aveva fatto da apripista a Torino ed aveva visto protagonista il figlio di due donne. Stando a quanto ha fatto sapere il comune marchigiano di 5000 persone quasi in contemporanea con la città piemontese i funzionari dell'ufficio anagrafe hanno preso in carico il caso sollevato loro da due uomini che, dopo essersi uniti civilmente, hanno scelto di far nascere i loro figli, due gemelli, un maschio e una femmina, negli Stati Uniti. La coppia, che risiede proprio a Gabicce Mare, appena rientrata dall'estero si è presentata presso i Servizi Demografici del Comune di Gabicce per trascrivere il provvedimento straniero di nascita dei due figli, con il supporto legale dell'avvocato Alexander Schuster del Foro di Trento, celebre per essersi occupato in Italia di casi di questo tipo.

I genitori, che hanno 57 e 34 anni, sono italiani, mentre i bimbi hanno la cittadinanza Usa per lo Ius soli, spiega il sindaco Domenico Pascuzzi, che ha intrapreso con molta convinzione questo percorso, malgrado il vuoto normativo nel quale i servizi demografici si sono dovuti orientare. Come riferisce una nota del Comune, si tratta di una disciplina ancora lacunosa nella quale diventa determinante il ruolo dell'ufficiale di stato civile che riceve la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita. "Non si tratta solo del riconoscimento di diritti civili – afferma il sindaco – ma di un'azione di civiltà. Si parla della vita di due bambini e di una nuova famiglia che si è formata. La nostra epoca ci vede impegnati in battaglie per il riconoscimento dei diritti, quindi non possiamo esitare di fronte ad una svolta epocale come il riconoscimento legittimo di figli nati da famiglie omogenitoriali".