Per uscire dalla fase di stallo che si protrae ormai dal 5 marzo e provare a sbloccare le trattative per la formazione del governo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe affidare un incarico (ma è da decidere con quale forma) nei prossimi giorni, al massimo entro giovedì secondo le previsioni delle ultime ore. Probabilmente il capo dello Stato opterà per un mandato esplorativo o per un preincarico. Nel primo caso il compito di portare avanti le trattative verrebbe affidato a una carica istituzionale, nel secondo a uno dei leader politici degli schieramenti che possono ambire al governo. Ma chi sono i nomi in lizza a cui Mattarella potrebbe accordare la sua fiducia in questi giorni?

I nomi nel caso di mandato esplorativo

Se il capo dello Stato opterà per il mandato esplorativo, le possibilità sono due: da una parte la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, dall’altra il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico. La scelta tra i due, per Mattarella, dipenderebbe da quale ragionamento il presidente della Repubblica privilegerà: affidare l’incarico a colei che è stata eletta nella coalizione più votata o all’esponente del primo partito e di conseguenza del primo gruppo parlamentare.

Sembra più probabile l’ipotesi di un mandato esplorativo alla Casellati, anche perché più facilmente questo compito viene affidato al presidente del Senato. Potrebbe essere un nuovo elemento significativo nelle trattative, perché così una figura di Forza Italia come la Casellati dovrà sedersi al tavolo con il M5s. Ma, allo stesso tempo, anche se sarà Fico a ricevere il mandato esplorativo, anche lui dovrà trattare con Forza Italia. Proprio per questo l’ipotesi del mandato esplorativo potrebbe essere quella che di più avvicinerebbe una soluzione allo stallo.

I nomi nel caso di preincarico

Se Mattarella decidesse di optare per il preincarico, le strade da seguire sarebbero le stesse: scegliere tra un esponente del centrodestra e uno del M5s. In questo caso, però, non conta più la funzione dell’eventuale incaricato. Sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio vorrebbero scongiurare questa ipotesi e di avere il preincarico, perché è molto probabile che chiunque lo riceva si bruci e non abbia poi chances di diventare presidente del Consiglio. Mattarella, però, potrebbe anche dare un messaggio forte, una sorta di ultimatum, ai due, decidendo di affidare questo ruolo a Salvini in quanto leader della coalizione più votata o a Di Maio in quanto leader del partito più votato. E a quel punto o si trova l'accordo o non potranno più ambire a Palazzo Chigi.

Mattarella potrebbe percorrere anche altre strade: per facilitare le trattative senza ‘bruciare’ nessun candidato premier, potrebbe fare affidamento su altre figure interne a questi schieramenti. Uno dei nomi che circola con più insistenza nelle ultime giornate è quello di Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega e ben visto anche da altre parti politiche, tra cui persino parte del Pd. Più difficile pensare che Mattarella peschi il nome dell’eventuale preincarico al di fuori di Lega e M5s, le due forze politiche che chiedono di poter esprimere il futuro presidente del Consiglio. Non sono invece del tutto da escludere altre ipotesi, come quelle di un governo del presidente, di scopo o istituzionale, ma quasi certamente si tratta di possibilità che potrebbero essere considerate solamente più avanti, se e quando le trattative saranno definitivamente naufragate.