A causa di un raro squilibrio ormonale, a un bambino di tre anni originario dell'Uttar Pradesh, in India, è cresciuta una piccola coda e la popolazione locale ha iniziato ad adorarlo e crede sia una "Dio", convincendo i genitori a non operarlo per non incappare nell'ira degli Dei. In sostanza, dal coccige – la parte finale della colonna vertebrale – poco tempo dopo la nascita è iniziata a crescere un'escrescenza di carne simile a una lunga coda. Krishna Yadav è diventato una sorta di spettacolo vivente per gli abitanti del piccolo villaggio indiano in cui vive, i quali sostengono sia l'incarnazione vivente di Bajrangbali, il Dio scimmia indù. "Ho pensato che forse sono delle benedizioni di Dio e che il mio ragazzo è in realtà un'incarnazione del dio scimmia", ha dichiarato il padre del bimbo.

"Ma quando abbiamo consultato i medici, mi hanno detto che in realtà si tratta di una crescita indesiderata che può essere rimossa con una semplice operazione". Decine e decine di persone ogni giorno percorrono molti chilometri a piedi per arrivare a Kukudi e rendere omaggio al piccolo Krishna e la notizia dell'operazione ha scatenato numerose proteste. Qualche mese, i genitori del bimbo si erano convinti a procedere con l'operazione, ma proprio a ridosso dell'intervento il piccolo si ammalò: "I vicini dicono che è un avvertimento dagli dei", ha raccontato la madre Kavita, 22 anni. "Se togliamo la coda, potremmo dover affrontare l'ira degli dei", ha proseguito. "Ogni volta che ci prepariamo per l'operazione, cominciano a verificarsi strani problemi".

"La gente di molti villaggi lontani viene da noi per vedere il bimbo e cercare le sue benedizioni", ha dichiarato al Daily Mail un vicino di casa. I medici però sono di diverso avviso e sostengono che Krishna sia affetto da una rara forma di squilibrio ormonale che ha provocato la crescita della piccola coda, un problema che affligge una persona ogni 20.000. "Questa è una malattia rara ma non pericolosa. L'escrescenza può essere rimossa attraverso una normale operazione. Se la coda ricomincerà a crescere anche dopo l'operazione, dovremo seguire un processo più complesso per sradicare completamente la possibilità della ricrescita".