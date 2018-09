"Lei è la mia dolce tazza di tè". Se siete tra coloro che credono fermamente che prima o poi ogni amore è destinato a finire, la storia di Luther Younger farà sicuramente vacillare le vostre certezze. L’anziano è follemente innamorato di sua moglie con cui è sposato da ben 55 anni: una lunga vita insieme, nella gioia e nel dolore. E lui, a 99 anni suonati ci tiene ancora a dimostrare il proprio amore per la sua dolce metà. Alla sua Waverlee qualche anno fa è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Da quel momento, la donna è stata costretta a trascorrere gran parte del suo tempo ricoverata in ospedale. Ricoveri durati anche mesi. Una situazione non semplice, ma Waverlee dalla sua parte ha Luther. L’anziano, ex ‘Marine' e veterano della guerra di Corea, le è sempre stato a fianco ed oggi cammina ore e ore fino all'ospedale per visitare tutti i giorni la sua amata: spesso dormendo anche sul pavimento.

Purtroppo nelle ultime settimane le condizioni della donna sono anche peggiorate. Luther però sa che il suo posto è sempre lì con lei. Accanto alla “donna che mi ha fatto diventare l'uomo che sono”. E allora eccolo in marcia, ogni mattina. Anche 10 km al giorno, Luther infatti non guida l’automobile. “Tutti mi chiedono perché non prendo l'autobus, ma la risposta è semplice: non voglio perdere tempo ad aspettare, voglio solo andare lì e vederla”, spiega Luther, diventato una vera e propria star a Rochester nello Stato di New York. La sua storia, raccontata anche dalla CBS, ha fatto commuovere tutto il mondo. “A volte mi offrono dei passaggi, ma io voglio andare a piedi, voglio farlo per lei” dice il 99enne. E a proposito donna che ama, Luther usa parole miele: "Non avrei potuto desiderare donna migliore nella mia vita. Mi ha amato, mi ha fatto diventare uomo. Le devo tutto. Una donna bellissima".

Intanto Lutheta, la figlia della coppia, ha organizzato una raccolta fondi per finanziare le spese mediche di Waverlee e consentire a Luther di raggiungere più facilmente la moglie. Finora, la campagna di Lutheta ha raccolto una cifra di quasi 60mila dollari.