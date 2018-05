Si dice che l'amore non ha età, ma evidentemente questo vecchio adagio non convince i parenti di un anziano di 86 anni, già vedovo, che si è sposato con una donna di 53 in gran segretUn uomo di 86 anni ha sposato. I suoi parenti, infatti, da tempo contestavano quella relazione, convinti che lei fosse interessata esclusivamente a mettere le mani sui risparmi dell'uomo.

Le nozze sono state celebrate nel giugno di due anni fa a Gulianova, in Abruzzo, ma il "caso" è esploso solo la scorsa estate: l'86enne è stato infatti ricoverato in ospedale e sua sorella, viste le condizioni non rassicuranti dell'uomo, contattata dai medici. E' stato in quell'occasione che la donna, rovistando tra i documenti dell'uomo, ha scoperto che nei dodici mesi precedenti dal suo conto corrente bancario erano spariti 300 mila euro e che nello stesso lasso di tempo due immobili erano stati messi in vendita. Proprio per questo non si sono fatte attendere le accuse alla cinquantatreenne, accuse formalizzate anche in una denuncia poiché l'uomo "non ci sta più con la testa, è ormai preda inconsapevole delle decisioni della moglie".

L'86enne però sembra essere tutt'altro che "inconsapevole", tanto da nominare a sua volta un avvocato per tutelare i suoi interessi: "Non è vero – afferma l’uomo – che io sia vittima inconsapevole di mia moglie, che sia stata lei a farmi vendere gli appartamenti e a spendere quei soldi. Noi in questo periodo ci siamo goduti la vita, abbiamo fatto viaggi e ci siamo tolti tutte le soddisfazioni che ci sono venute in mente e siamo davvero felici di vivere così, nessuno ha il diritto di intromettersi tra di noi e mettere a repentaglio la nostra felicità".