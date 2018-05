Per anni sono state legate profondamente da un vincolo di affetto proprio come una madre e una figlia ma senza nessun obbligo legale e giuridico a provarlo. Ora però, con l'ok del giudice, all'età di 78 anni l'anziana potrà finalmente chiamare figlia la più piccola che di anni ne ha 51. È la storia di una donna emiliana che, dopo il ricorso al Tribunale civile, ha ottenuto dal giudice di Modena Angelo Tibaldi il via libera alla sua richiesta di adottare la figlia 51enne del compagno. Come ha raccontato il Resto del Carlino, la 78enne da decenni è compagna del padre della 51enne ma per scelte personali hanno sempre preferito non sposarsi. Così, pur avendo vissuto con loro fino alla maggiore età, la 51enne non ha mai potuto riferirsi alla donna come madre dal punto di visto legale.

Un desiderio di evitare le nozze ancora presente ma che alcuni anni fa è entrato in contrasto con la voglia di poter considerare quella ragazza finalmente come una figlia. "Per scelte personali e patrimoniali, la donna e il suo compagno hanno deciso di non sposarsi, ma due anni fa nella 78enne è nato il desiderio di adottare la figlia naturale dell'uomo" ha spiegato infatti l'avvocato modenese Alessandro Roncaglia, il legale che ha seguito il caso. Del resto la 78enne l'ha cresciuta, insieme al padre naturale, da quando aveva otto anni, dopo che era rimasta orfana della madre. Con il riconoscimento da parte del Tribunale del legame affettivo che esiste tra le due, ora l'anziana, potrà finalmente chiamare figlia la 51enne