Per lei forse quelle lezioni di primo rudimentale soccorso imparate pochissimi giorni prima nella sua scuola elementare erano solo un gioco divertente da fare ma quando si è trovata sola in casa con la mamma svenuta a causa di un malore, a soli sei anni ha avuto la freddezza di mettere in pratica tutto quello che le era stato spiegato e a salvare la donna. È la storia di Malak Touak, una bimba britannica residente a Pinner, un quartiere periferico di Londra, che grazie al suo sangue freddo ha salvato la vita alla madre, la 48enne Zahia Halfaoui, svenuta ed entrata in coma diabetico. La piccola, sempre perdersi d'animo e farsi prendere dalla paura, ha composto il numero di emergenza che le avevano insegnato per chiamare i soccorsi e dal telefono ha saputo fornire tutte le indicazioni precise all'operatore e poi ha seguito i suoi consigli e per aiutare la madre fino all'arrivo dei paramedici con un'ambulanza.

La bimba infatti ha messo la madre nella posizione corretta, monitorandone il respiro e i battiti del cuore, proprio come le avevano insegnato pochi giorni prima a scuola. Un comportamento definito esemplare dagli operatori del soccorso britannico nonostante la sua tenerissima età tanto che l’incredibile sangue freddo mantenuto dalla piccola al telefono è diventato ora in Inghilterra un vero e proprio spot da far circolare tra gli alunni delle scuole elementari come esempio di come comportarsi in caso di emergenza medica. "È stata assolutamente fantastica, sapeva che la madre era diabetica e sapeva esattamente cosa fare. È rimasta calma, mi ha tenuto aggiornato sulle condizioni della donna e ha seguito alla lettera le mie istruzioni, molto meglio di tanti adulti" ha confermato il centralinista che le ha risposto.

"Sono così orgogliosa di lei. Eravamo soli in casa quel giorno, io stavo pulendo e mi sentivo un po’ indisposta. Poi non ricordo più nulla: so solo che se Malak non fosse stata lì, pronta a chiamare i soccorsi, a quest’ora sarei morta" ha sottolineato la madre. "Non ho fatto nulla di speciale, volevo solo aiutare la mia mamma" ha dichiarato invece la piccola che per il suo comportamento è stata anche premiata con un diploma di soccorritore dal servizio di pronto intervento medico londinese.