in foto: Janahvi T, 6 anni.

Quando i medici hanno comunicato loro che la figlia era ormai morta a livello cerebrale, i genitori di Janahvi, bimba indiana di 6 anni, non hanno avuto dubbi: hanno dato immediatamente il consenso alla donazione dei suoi organi, grazie ai quali verranno salvate ben 5 persone. Il suo cuore già è andato a un ragazzino di 9 anni di Andhra Pradesh, mentre sono programmati nelle prossime ore gli altri interventi. "Non posso credere che lei non ci sia più", ha commentato il padre parlando al quotidiano locale Deccan Herald e raccontando il calvario che la figlia aveva dovuto attraversare negli ultimi mesi, quando ha cominciato ad avvertire forti dolori allo stomaco e vertigini. Così hanno deciso di sottoporla ad una serie di controlli medici in alcune cliniche private. Già al termine della seconda visita, dopo una risonanza magnetica, la diagnosi era chiara: si trattava di tumore al cervello.

Trasferita all'ospedale di Mangaluru, la bimba è stata sottoposta ad una operazione chirurgica durata più di 14 ore per rimuovere tutta la massa, ma i medici avevano informato la famiglia che la percentuale di sopravvivenza sarebbe stata molto ridotta. Dopo l'intervento, Janahvi è sempre stata in coma. I genitori hanno registrato dei piccoli movimenti nei suoi occhi, ma poco dopo i sanitari hanno confermato loro che la piccola non si sarebbe mai più risvegliata. È stato a quel punto che lo staff del nosocomio ha chiesto alla giovane coppia se fosse stata disposta a donare gli organi della loro bambina. "Non potevamo fare altrimenti, solo in questo modo vivrà ancora. E anche se siamo distrutti dal dolore, questa decisione ci dà la forza di andare avanti". Oltre al cuore, i suoi occhi, i reni e il fegato serviranno per salvare due adulti e tre bambini, che potranno vivere grazie a lei.