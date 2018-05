Stufi che a trenta anni fosse ancora in casa con loro, i genitori lo avevano invitato ad andarsene via e a trovarsi una sistemazione autonoma. Un richiamo ripetuto a più riprese nel corso dei mesi ma sempre caduto nel vuoto tanto da costringere i genitori a rivolgersi alla giustizia. È la singolare vicenda di una famiglia statunitense di New York conclusa in un'aula di Tribunale con la sentenza di allontanamento dell'uomo, Michael Rotondo, redatta dal giudice. Neanche di fronte al ricorso al tribunale, infatti, il 30enne ha desistito, decidendo di andare a giudizio. Di fronte alla Corte Michael ha sostenuto che gli erano dovuto almeno sei mesi di preavviso spiegando: "Volevo solo un ragionevole periodo di tempo, tenendo conto del fatto che non ero realmente preparato a sostenermi al momento delle comunicazioni dei miei genitori".

Padre e madre del 30enne, pur di vederlo andare via, oltre a lasciargli cinque avvisi scritti gli hanno fatto anche un'offerta in denaro per aiutarlo a trovare una nova sistemazione ma sembra che il 30enne non ne volesse proprio sapere. Il primo avviso era partito nel febbraio scorso al termine dell'ennesima lite in casa. Poi a marzo la replica e un ultimatum di trenta giorni, poi l'offerta di 1200 dollari e la minaccia di rivolgersi a un avocato e infine quella di ricorrere al tribunale che poi è stata messa in atto. Il giudice infine ha accolto la richiesta dei genitori, ordinando il suo sfratto immediato ma Rotondo non ha intenzione di arrendersi e ha già rivelato che ha intenzione di fare appello contro la sentenza.