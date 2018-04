Durante una passeggiata nei boschi con la famiglia si era ritrovata improvvisamente da sola, in un posto sconosciuto e senza possibilità di comunicare con nessuno. Un bruttissimo momento per una bambina di appena 3 anni che però al suo fianco ha trovato l'eroico Max, il vecchio cane del nonno che alla veneranda età di 17 anni, malandato, sordo a parzialmente cieco, l'ha protetta e riscaldata per tuta la notte, indirizzando poi i soccorsi verso di lei in modo che la portassero in salvo. È la storia della piccola Aurora Kyle, scomparsa nel fine settimana scorso in Australia mentre si aggirava nei dintorni della casa dei nonni, nel Queensland, e ritrovata dopo oltre quindici ore di ricerche.

La bimba era sparita nel pomeriggio di venerdì mentre giocava fuori dalla casa dei nonni. Dopo aver cercato nei dintorni i familiari avevano allertato i soccorsi facendo partire una massiccia operazione di ricerca in tutta l'area che però si era interrotta durante la notte senza risultato. Solo al mattino seguente la voce del cane ha condotto i soccorsi verso il luogo del ritrovamento dove Max teneva al caldo la bimba e la rassicurava. Un supporto fondamentale visto che la bimba era vestita solo con un maglietta e ha attraversato la notte all'aperto. "Il cane ci è venuto incontro e poi ci ha portato da lei" hanno raccontato i soccorritori. Per il suo lavoro nel mantenere la bambina al sicuro, Max è stato ora dichiarato un cane poliziotto onorario.