Riley è un bambino come tanti altri che ama giocare e divertirsi ma ad appena 18 mesi di vita ha dovuto subire un delicatissimo intervento chirurgico alla testa durante il quale i medici gli hanno dovuto letteralmente aprire il cranio per ricomporre poi i pezzi come un puzzle. Riley Maddox infatti dopo pochi mesi di vita ha sviluppato la craniosinostosi, una condizione rara caratterizzate dalla saldatura prematura di una o più suture craniche, con anomalie secondarie della forma della testa. La forma irregolare del cranio infatti può schiacciare parti del cervello, che possono portare a difficoltà di apprendimento, problemi agli occhi e nei casi più gravi anche alla morte.

A raccontare la sua storia è stata la mamma, la 39enne Amanda , ricordano la sofferenza di dover vedere il piccolo in quelle condizioni. "Quando ti rendi conto che stai firmando un modulo di consenso per inviare una persona così minuscola, piccola, per un'operazione così grande è scoraggiante" ha raccontato la donna, ricordando: "È un mix incredibile di emozioni. Mi sono sentita male perché sono sua madre e il mio compito è proteggerlo". "Se non avesse avuto l'operazione però il suo cranio deformato sarebbe peggiorato con l'avanzare dell'età. La pressione sul suo cervello avrebbe potuto potenzialmente ucciderlo, doveva farlo" ha dichiarato ancora la donna di fronte al figlio che ora ha cinque anni e una cicatrice a zig zag a ricordargli la condizione che ha causato ritardi nel suo sviluppo. L'operazione infatti lo ha salvato ma non ha impedito del tutto i problemi come difficoltà a parlare e l'equilibrio nello stare in piedi.