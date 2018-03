Quando ha visto per la prima volta una piccola chiazza calva sula sua testa si è impensierita,ma mai avrebbe pensato che da lì a poco si sarebbe ritrovata completamente senza capelli. È la storia della 19enne britannica Lucy Brown, di Bury St Edmonds, nel Suffolk, che in pochi mesi a 15 anni si è ritrovata calva e senza nessun pelo sul corpo, comprese le sopracciglia. "Avevo lunghi capelli castani, che amavo toccare e aggiustare, ne ero orgogliosa. Il pensiero che potessero cadere così all'improvviso non mi sfiorava nemmeno" ha ricordato Lucy, aggiungendo: "Non avevo idea che le ragazze della mia età potessero iniziare a diventare calve. È stata un'esperienza orribilmente isolante".

L'adolescente notò per la prima volta che qualcosa non andava mentre stava giocando con i suoi capelli in un corso di geografia a scuola. Una ciocca infatti venne via improvvisamente. In pochi giorni la situazione si ripeté e infine con i genitori decise di consultare un medico. Per quest'ultimo probabilmente si trattava di una condizione dovuta al cuoio capelluto e Lucy provò con varie creme ma la situazione si aggravò. Dopo vari consulti specialistici, infine, la diagnosi che non avrebbe mai voluto sentire a quella età: alopecia.

"La mia reazione è stata di shock. Anche se avevo già cercato su google alopecia, temendo di poterla avere, avevo cercato di convincermi che non era quello. Da adolescente, era l'ultima cosa che volevo sentire" ha raccontato la giovane. Da allora ha provato diverse cure per non arrendersi a un parrucca ma alla fine ha dovuto accettare la malattia. "È stato devastante, ne avevo parlato con alcune ragazze nella mia classe a scuola, ma tutte loro mi hanno deriso e da allora l'ho tenuto nascosto il più possibile, ero più guardinga" ha rivelato Lucy.

Per un anno infatti ha camuffato le sue chiazze calve con prodotti per capelli ma quando sono diventate troppo ampie ha deciso di ricorrere alla parrucca. "Il pensiero delle parrucche mi spaventava" ha ammesso la 19enne ma grazie a un sistema di capelli, costruito utilizzando una speciale rete applicata su chi lo indossa e adattato individualmente, è riuscita a superare i momenti più brutti e ora è tornata ad avere ua vita sociale "Prima, avevo saltato la scuola poi ho dovuto smettere di lavorare per un po' perché non avevo i capelli e non mi sentivo a mio agio poi ho lavorato da casa ma ora con questo sistema i capelli sono attaccati alla mia testa. Posso farci la doccia e tutto. Mi sento come fossero i miei, mi ha cambiato la vita" ha concluso Lucy

Cos'è l'alopecia areata.

L'alopecia areata di cui soffre Lucy è una patologia vera e propria che coinvolge il sistema immunitario e porta come conseguenza più evidente la perdita di capelli e peli. In pratica la condizione autoimmune induce il sistema immunitario a considerare come aggressori i follicoli piliferi e quindi ad attaccarli con conseguente perdita dei capelli. Attualmente purtroppo non esiste una cura definitiva, ma solo trattamenti la cui validità è temporanea e l'efficacia non garantita