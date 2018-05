Quando gli agenti della volante li hanno visti in piena notte da soli, in strada e senza una meta, hanno subito capito che qualcosa non andava, ma sono stati gli stessi bambini di 12 e 14 anni ad avvicinarsi e, in lacrime, a raccontare che erano scappati di casa da diverse ore perché il padre li aveva picchiati come già aveva fatto altre volte in precedenza. Come racconta il quotidiano locale Il Gazzettino, è quanto accaduto nelle scorse ore nel Veneziano dove i poliziotti, dopo aver constatato lividi sui corpi dei due fratellini, li hanno condotti in questura per tranquillizzarli e rifocillarli prima di contattare la madre. Erano stai gli stessi piccoli, che avevano vagato per tutto il pomeriggio e per quasi tutta la notte senza mangiare e senza bere, a chiede di poter vedere la mamma da cui il padre è separato.

Quando è stata rintracciata, con una telefonata in piena notte, ovviamente la donna si è spaventata molto perché non sapeva nulla della fuga in quanto l'ex marito ancora non aveva denunciato la scomparsa dei due. La donna è corsa subito in questura e, dopo aver riabbracciato i piccoli, ha spiegato di essere separata dall'ex marito con il quale ha la custodia congiunta dei figli ma di non aver mai sospettato che l'uomo potesse arrivare a tanto. La donna successivamente ha portato i figlioletti all'ospedale per refertare le percosse ricevute, poi avrebbe allertato il suo legale per una denuncia.