in foto: Anthony Perez, 11 anni (Facebook).

Pur di salvare la vita del suo migliore amico ha messo a rischio la sua e l'ha persa. Anthony Perez, 11 anni di New York, è morto nella serata di ieri, martedì 6 febbraio, dopo essersi gettato in un laghetto ghiacciato nel disperato tentativo di aiutare Juan Umpierrez, 12 anni, a uscire da quell'acqua congelata nella quale era caduto accidentalmente mentre stavano giocando. È successo nella zona del Queens, famoso quartiere a Nord della Grande Mela. Dopo aver messo in salvo il suo compagno, Anthony è scivolato a sua volta, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i soccorsi, il piccolo era già privo di sensi, come ha confermato alla stampa locale George Healy, vice capo del vigili del fuoco.

"Quando l'abbiamo recuperato dall'acqua gelida – ha dichiarato Healy – Anthony già non riusciva più a respirare. Abbiamo dovuto sfondare il ghiaccio con le nostre mani per poterlo raggiungere". Trasferito al Jamaica Hospital, i medici non hanno potuto far altro che decretarne il decesso per annegamento. Due pompieri, impegnati nelle operazioni di salvataggio, sono stati ricoverati per ipotermia, date le rigide temperature nonostante le quali hanno cercato di mettere in salvo il ragazzo. Sta bene, invece, Juan, che ora potrà vivere grazie al coraggio del suo migliore amico. "Lo conoscevo bene, giocava spesso con i miei nipoti – ha scritto su Facebook Donnamarie Colandro Parlatore, vicina di casa di Anthony -. Non ci sono parole per quello che è successo, non riesco a crederci". Intanto, i vigili del fuoco di New York hanno diramato un avviso di sicurezza su Twitter con il quale mettono in guardia genitori e ragazzi dall'avvicinarsi durante i mesi invernali a bacini d'acqua più o meno grandi che potrebbero essere molto pericolosi per la loro incolumità.