Quando si è molto giovani può capitare di commettere delle sciocchezze e anche di farsi molto male. Ne sa qualcosa Tyler Broome, un ragazzino inglese di 11 anni che, insieme a degli amici, ha tentato di ricreare un gioco visto in un video su Youtube, collegando una ruota di un parco giochi a quella di una motocicletta e in questo modo iniziando a girare a velocità vertiginosa. Il gioco, che sconsigliamo a tutti di tentare, si chiama PlayGround e consiste nello sdraiarsi sulla ruota, in posizione orizzontale e con la testa rivolta all'esterno, e in quel modo ruotare a tutta velocità.

L'effetto della forza centrifuga sul corpo però non è dei più piacevoli. Il sangue di Tyler Broome è finito così rapidamente e con una tale pressione alla testa da avergli provocato un ictus e lo svenimento. Il ragazzino è stato trasportato all'ospedale dopo un allarme dato dagli amici e non è ancora del tutto fuori pericolo. Le fotografie dell'undicenne sono inoltre state pubblicate sui social network e si spera fungano da monito per quanti, in futuro, vogliano provare le terribili sensazioni provate dal giovane britannico.