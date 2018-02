Jon Venables, il 35enne che nel 1993, quando aveva solo 10 anni, uccise in Inghilterra, insieme all’amico Robert Thompson, un bimbo di nemmeno 3 anni, James Bulger, ha detto che il giorno in cui commise il delitto si sentiva "posseduto dal diavolo". A renderlo noto – stando a quanto riportano i quotidiani britannici – sarebbe stata una guardia carceraria: Venables è stato nuovamente condannato alcuni mesi fa per il possesso di oltre mille immagini pedopornografiche e, in seguito alla detenzione, avrebbe anche cercato di togliersi la vita.

L'omicidio di James Bulger fu un caso che sconvolse l'Inghilterra nel 1993: il piccolo, che non aveva ancora compiuto tre anni, venne rapito e ucciso da parte di due ragazzini di 10 anni, Jon Venables e Robert Thompson. Il bimbo scomparve dal centro commerciale New Strand a Bootle, dove si trovava insieme alla madre Denise, il 12 febbraio 1993; il suo cadavere mutilato fu trovato sui binari di una linea ferroviaria a Walton il 14 febbraio. Robert Thompson e Jon Venables furono arrestati il 22 febbraio e posti in custodia. Il 24 novembre 1993, i due ragazzini, allora undicenni, furono giudicati colpevoli dalla corte suprema di Preston.

Le indagini dimostrarono che i due baby killer quel 12 febbraio avevano marinato la scuola. Non sapendo – letteralmente – come trascorrere il tempo decisero di rapinare un bambino – James Bulger – che poi uccisero barbaramente nei pressi di una stazione ferroviaria: prima lo picchiarono, poi lo lasciarono, ancora vivo, sui binari, coprendo la sua testa con sassi, nella speranza che un treno lo investisse e la sua morte sembrasse accidentale.