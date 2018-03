Torna la consuetudine di Rai Radio3 nel dedicare alla Giornata della donna una narrazione teatrale. Protagonista della serata, in diretta dalla Sala A di Roma, alle 21 dell'8 marzo, sarà il romanzo distopico della scrittrice canadese Margaret Atwood “Il racconto dell’ancella”, scritto nel 1985 e ritornato alle cronache dopo il grande successo della serie televisiva “The handmaid’s tale”, che ha ispirato i cortei di protesta di molte donne americane durante la campagna presidenziale di Donald Trump. La messa in scena del romanzo della Atwood per la Festa delle Donne è stato adattato per l'occasione dalla scrittrice Loredana Lipperini, voce nota di Rai Radio3. Lettura scenica di Viola Graziosi.

"Il racconto dell'ancella" è una narrazione che immagina un mondo futuro, la Repubblica di Galaad, devastato da guerre, inquinamento e sterilità, dove le donne sono strettamente sorvegliate e rigidamente divise in categorie distinguibili dal colore dei loro vestiti: verde intenso le Mogli dei Comandanti; verde smorto le Marte, donne sterili e attempate che svolgono i servizi domestici; marrone spento le Zie, guardiane e sorveglianti; rosso le Ancelle, le sole in grado di procreare, sottomesse alla Repubblica per essere fecondate dai Comandanti, le cui mogli cresceranno i loro figli.

Nessuna può disobbedire o disattendere al proprio ruolo, pena la morte o la deportazione nelle Colonie. Un “nuovo mondo” che, ancora una volta, attraverso le donne e l’uso del loro corpo, cerca la sua definizione e legittimazione. Attraverso il racconto onirico e quasi ipnotico della protagonista (Offred/Difred), anche noi scopriremo di esserci abituati a qualcosa che all’inizio ci è estraneo , ma che progressivamente diventa sempre più normale? Quanto questa narrazione fantascientifica ci parla dell’oggi?

Il programma di Rai Radio3 per l'8 marzo.

Dall'8 marzo fino all'11 marzo: Fahrenheit sarà in diretta da Tempo di libri, Milano. Lì, l’8 marzo ci sarà una lunga diretta sulle donne e per la parte musicale ci saranno 4 musiciste donne: 8 marzo Cristina Donà, 9 Marzo Vale & The Varlet, 10 Marzo Eloisa Atti, 11 Marzo Debora Petrina.

Hollywood Party: in vista della serata in sala A andrà in onda una puntata dedicata all'evoluzione del ruolo femminile al cinema, concentrandosi su film come "Johnny Guitar", "La ragazza con la pistola", "Colazione da Tiffany", "Una donna tutta sola" e "Figlia mia". Dal "Racconto dell'ancella" della Atwood sono stati tratti un film di Volker Schlöndorff e la serie The Handmaid's Tale.

Tre soldi Dal 5 al 9 marzo alle 19.45 “Chiamatemi Fufi” Di Francesca Bellino con Fabiana Carobolante. Ogni racconto di vita ha colpi di scena e piccole o grandi rivoluzioni ma quello di Fufi è particolarmente emblematico dell'esperienza femminista degli anni '70. Come arriverà questa giovane donna alle manifestazioni, all'autocoscienza e a dar voce alle parole del collettivo di via Pompeo magno a Roma? In ogni puntata un elemento in più per comporre il quadro della vita di Fufi Sonnino e di molte altre donne.

Radio3 Suite Jazz, Martedì 6 marzo 2018, ore 20.30, trasmetterà il concerto del trio tutto al femminile Hear In Now con l’italiana Silvia Bolognese e le americane Mazz Swift e Tomeka Reid (Mazz Swift, violino, voce; Tomeka Reid, violoncello; Silvia Bolognesi, contrabbasso).

A Battiti, nella settimana che va dal 5 all’11 marzo, tutta la programmazione avrà una fortissima, se non esclusiva, presenza di musiche di donne. Lo speciale di sabato notte sarà incentrato su donne che fanno musica elettronica (da Moor Mother a Lucrecia Dalt, da Jlin a Gudrun Gut etc. etc.) e domenica notte il concerto che trasmetteremo sarà anche quello di una formazione esclusivamente femminile (Anna Högberg Attack ) guidata dalla sassofonista Anna Högberg.