Donne che osservano le donne. La loro arte, la loro vita. Giovedì 8 marzo sarà la Giornata della Donna e anche l'arte scende in campo per celebrare l'universo femminile, con ingressi gratuiti nei musei e appuntamenti organizzati ad hoc, oltre a diverse mostre a tema per tutto il mese. Diversi i musei, sparsi su tutto il territorio italiano, che favoriranno l'ingresso delle donne e la fruizione dell'arte al femminile. Vediamo, al momento, quali sono le iniziative più interessanti presenti per la Festa delle Donne.

La Fondazione Torino Musei, oltre all'ingresso gratis per le donne, organizza speciali visite guidate alla GAM – Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, a Palazzo Madama, al Museo d'Arte Orientale. Dalla nascita alla maternità, fino al femminicidio, la mostra "Il sangue delle donne. Tracce di rosso sul panno bianco", all'Aquila, a Palazzo Fibbioni, dall'8 al 17/3 indaga la donna partendo dall'idea del pannolino.

Il museo Man di Nuoro approfondisce la relazione tra le donne e il futurismo nella mostra "L'elica e la luce. Le futuriste. 1912-1944", dal 9/3 al 10/6. Dall'8/3 al 13/5 i capolavori degli Uffizi arrivano all'Oratorio di Santa Caterina delle Ruote a Bagno a Ripoli nella mostra "Con dolce forza. Donne nell'universo musicale del Cinque e Seicento", sulle donne musiciste di quel tempo.