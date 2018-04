Negozi aperti il 25 aprile e il 1 maggio? Fino a qualche anno fa sarebbe stata un'eccezione, ma oggi invece è praticamente la regola. E non mancano le polemiche. C'è infatti chi sostiene che così si garantisca un servizio importante per molti italiani e chi invece lo interpreta solo come un modo di massimizzare i guadagni. Sempre più supermercati, centri commerciali e negozi restano infatti aperti durante le festività nazionali: Ikea, Carrefour, Auchan, Esselunga, Serravalle Outlet e tanti ancora.

Aperture 25 aprile 2018

Ikea comunica sul proprio sito che il 25 aprile resterà aperta (ma gli orari possono variare da negozio a negozio).

Apertura festiva anche Mondo Convenienza.

Simply Market resterà aperto il 25 aprile.

Esselunga, come da tradizione, chiuderà il primo maggio. Il 25 aprile negozi aperture in tutta Italia con orario festivo 9-20

Conad lascerà campo libero ai singoli imprenditori associati “in base ai bisogni espressi dalle comunità nelle quali operano”.

Primo maggio serrande abbassate in tutti i punti vendita, mentre il 25 aprile apriranno solo quelli del Lazio.

Carrefour chiuderà solo alcuni punti vendita

Il 25 aprile aperti 9 ipermercati Auchan su 48: Fiumicino, Carini, Palermo e Antegnate. Tra i centri commerciali a marchio Auchan (Gallerie Commerciali Italia) aperti quelli di Olbia, Casamassima, Mesagne e Mestre.A

perti anche il 95% delle catene che aderiscono a Confimprese, che rappresenta gruppi come Conbipel, Primadonna, Miniconf, Yamamay, Tally Weijl e Carpisa.

Outlet aperti il 25 aprile

Sicilia Outlet Village dalle 10 alle 21

Città Sant’Angelo Village dalle 10 alle 21

Sardinia Outlet Village dalle 10 alle 21

Palmanova Outlet Village dalle 10 alle 20

Mondovicino Outlet Village dalle 10 alle 20

Valdichiana Outlet Village dalle 10 alle 20

Franciacorta Outlet Village dalle 10 alle 20

Fidenza Village Chic Outlet Shopping dalle 10 alle 20

Barberino Designer Outlet dalle 10 alle 20

Castel Romano Designer Outlet dalle 10 alle 20

La Reggia Designer Outlet dalle 10 alle 21

Noventa di Piave Designer Outlet dalle 10 alle 20

Serravalle Designer Outlet dalle 10 alle 20

Mantova Outlet Fashion District dalle 10 alle 20

Molfetta Outlet Fashion District dalle 10 alle 21

Valmontone Outlet Fashion District dalle 10 alle 21 (orario da verificare telefonicamente)

Torino Outlet Village dalle 10 alle 21

Supermercati e centri commerciali aperti a Torino il 1 maggio

Il Gigante di Bricocenter

Il centro commerciale Millecity Shopping Center in Via Giordano Bruno

Torino Outlet Village a Settimo Torinese in via Torino 160, dalle 10 alle 2

Negozi aperti a Bologna il 25 aprile

Il centro commerciale Meraville il 25 aprile resta aperto con orario 9-21. Fra i negozi del centro commerciale ci sono: Leroy Merlin, supermercati Coop, Mediaworld, Decathlon, Arcaplanet, Pittarello, OVS, Piazza Italia, Casa

Porte aperte all’Ikea di Casalecchio mercoledì 25 aprile 2018 dalle 10 alle 21

Aperto anche Carrefour sempre 24 ore su 24, sia il punto vendita di Piazza di Porta Castiglione che quello in via Don Sturzo

Aperti gli store di Zara in via Indipendenza il 25 aprile e il 1 maggio con orario 10-20

Aperto Oviesse di via Ugo Bassi con orario 10-19.30

Il supermercato PAM di via Marconi sarà aperto il 25 aprile con orario 9-21

Polemiche continue sull'apertura dei negozi

Nel frattempo continua la campagna dei sindacati contro l’apertura di negozi, supermercati e centri commerciali nei giorni festivi. – Filcams, Fisascat e Uiltucs della Lombardia hanno lanciato la campagna “Ma ti serve proprio oggi?” per dire no alle aperture commerciali nei giorni festivi. Da tempo, scrivono i sindacati in una nota, “continuiamo a batterci per una seria regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali e a rivendicare il diritto delle lavoratrici e lavoratori del commercio di poter condividere e trascorrere con i propri cari e le proprie famiglie alcune giornate dell’anno. Ancora una volta siamo costretti a ribadire che né la legge, né il contratto collettivo nazionale di lavoro prevedono l’obbligo della prestazione lavorativa in occasione delle festività, invitiamo pertanto le lavoratrici e i lavoratori a godere del 25 aprile Festa della Liberazione, del 1 maggio Festa del Lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori e del 2 giugno, Festa della Repubblica”. Critico il commento del segretario della Cgil Susanna Camusso, che ha parlato a margine a margine dell'assemblea generale della Camera del Lavoro di Milano: "Credo che sia profondamente sbagliato avere i negozi aperti nelle tre feste civili del nostro Paese che sono il 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Non si capisce perché non si possa riconoscere, a tutti coloro che non sono in servizi essenziali, di poter partecipare a iniziative, manifestazioni e di trascorrere del tempo libero".

Di diverso avviso il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Penso che sul 25 arile si possa anche immaginare una apertura dei negozi. Ma non è solo una questione commerciale, mi interessa che il lavoro sia ben regolamentato e in sicurezza, con la difesa dei diritti". Questa la risposta del primo cittadino a chi gli chiedeva un parere sulla polemica relativa ai negozi aperti nei giorni festivi.