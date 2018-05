in foto: 200 anni fa nasceva Karl Marx.

Il 5 maggio del 1818 nasceva Karl Marx. Decretato uno dei pensatori più importanti ed influenti del Novecento perfino dalla BBC, il padre del materialismo storico ha letteralmente rivoluzionato il modo d’intendere l’uomo e il suo rapporto con la società. L’interesse per la vita, oltre che per il pensiero del filosofo, è aumentato notevolmente anche in seguito all'uscita nelle sale cinematografiche del film di Raoul Peck, “Il giovane Karl Marx”, che ripercorre gli anni della gioventù, l’amicizia con Engels e l’amore incondizionato per sua moglie.

La giovinezza, fra filosofia e passione politica

Su consiglio del padre, con il quale ebbe un rapporto intenso di stima e affetto, il giovane Marx si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bonn. Ma ben presto l’interesse per la legge lascerà il posto a quello per la filosofia: in quegli anni le accademie tedesche erano popolate di intellettuali che scriveranno la storia della cultura e della filosofia europea, come Hegel o Schlegel. Sarà proprio in questo ambiente che Marx inizierà a guadagnarsi il favore dei colleghi. Berthold Auerbach dirà di lui: “Egli unisce in sé lo spirito più mordace con la più profonda serietà filosofica: immaginati Rousseau, Voltaire, d'Holbach, Lessing, Heine e Hegel fusi in una sola persona: ecco il dottor Marx”.

Oltre alla passione per gli studi filosofici Karl sviluppò un forte interesse per la vita “mondana” universitaria: iscritto ad un club di poesia, Marx trascorrerà anche un giorno in prigione per ebrezza e schiamazzi notturni. Ciò non impedì al ragazzo, poco più che ventitreenne, di laurearsi con una tesi dal titolo “Differenza fra la filosofia della natura di Democrito e quella di Epicuro”: un’opera appassionata sulla libertà umana, una delle prime a riflettere le tematiche che saranno fondamentali per il padre del materialismo storico.

Ma gradualmente la repressione governativa politica e culturale stringerà il cappio attorno agli ambienti intellettuali universitari in cui Marx era ormai famoso. Abbandonata l’idea di una carriera universitaria, Karl decide che l’impegno politico dovesse venire prima di tutto: da questo momento per lui inizierà un intenso periodo di studi, ma anche di disagi, censure e difficoltà economiche.

L’amicizia con Engels, oltre la politica

in foto: Karl Marx insieme ad Engels nella redazione del Neue Rheinische Zeitung.

Il sodalizio intellettuale fra Marx e Engels inizia nel 1843 quando il filosofo arriva a Parigi dove pubblicherà per l’editore Rouge gli “Annali franco-tedeschi”. Insieme pubblicheranno una lunga serie di opere, a partire da “La sacra famiglia ovvero Critica della critica critica” del ’45 fino allo storico “Manifesto del Partito Comunista” del ’48, redatto all'indomani dell’incontro con l’Associazione dei lavoratori tedeschi di Londra.

Insieme parteciperanno all'indimenticabile esperienza della Prima Internazionale, e ben presto la collaborazione intellettuale si trasformerà in un’amicizia forte e duratura. Durante i lunghi e difficili anni di indigenza economica, Engels aiuterà l’amico in ogni modo possibile: all’inizio degli anni Sessanta venderà la propria partecipazione in una fabbrica di Manchester per corrispondere all’amico una vera e propria rendita che permise a Marx di vivere in modo decoroso.

E sarà sempre lui, dopo la morte di Marx nel 1883, a leggere l’appassionata orazione funebre nel cimitero di Highgate:

Il 14 marzo, alle due e quarantacinque pomeridiane, ha cessato di pensare la più grande mente dell'epoca nostra […] Così come Darwin ha scoperto la legge dello sviluppo della natura organica, Marx ha scoperto la legge dello sviluppo della storia umana […] Per lui la scienza era una forza motrice della storia, una forza rivoluzionaria […] Perché Marx era prima di tutto un rivoluzionario.

L’unico amore di Karl

Karl Marx ebbe un unico, grande amore: Jenny von Westphalen, figlia della ricca nobiltà dell’epoca. I due si conobbero nell’estate del 1836 a Treviri, città natale di Karl, e per lungo tempo furono fidanzati in gran segreto, a causa dell’opposizione della famiglia della donna, la quale non vedeva assolutamente di buon occhio l’unione con il giovane intellettuale.

Karl scrisse tantissime poesie per la sua “principessa del sogno”, come la chiamava: ben tre quaderni, mai pervenuti. I due si sposeranno sette anni dopo, nella chiesa San Paolo a Kreuznach, e si trasferiranno subito dopo a Parigi. In alcune memorie di amici dell’epoca si legge: “Ho conosciuto raramente unioni altrettanto felici, in cui la gioia, la sofferenza (che non fu loro risparmiata) e il dolore fossero condivisi con una tale certezza di reciproco possesso”.