La tutela e la valorizzazione dei luoghi di cultura passano anche per la riscoperta dei tesori nascosti: ecco perché il Mibact, sulla scia delle manifestazioni organizzate per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, ha deciso di trasformare il week end del 2 e 3 giugno in una grande festa dedicata ai parchi e ai giardini italiani. Nasce così “Incontriamoci in giardino”, un ricco programma di visite guidate, aperture straordinarie ed eventi musicali, da Nord a Sud.

L’idea è quella di trasformare questo primo appuntamento con i parchi e i giardini italiani in un’iniziativa annuale: organizzata in contemporanea con altri paesi europei, la proposta del Mibact coinvolge tutti i luoghi di cultura del Paese al fine di rimettere in discussione, riscoprendolo, il ricchissimo patrimonio paesaggistico italiano. Giardini, parchi, orti botanici: ogni spazio verde può tornare ad essere luogo di cultura.

Gli incontri in giardino, da Milano a Napoli

I programmi delle attività del week end spaziano dalle visite guidate ai concerti all’aperto, dalle degustazioni di prodotti tipici del territorio a mostre ed esposizioni temporanee. Moltissimi gli scenari in cui trascorrere questa due giorni dedicata al verde, dal suggestivo Parco della Reggia di Caserta ai giardini scenografici di Villa d’Este e della Venaria Reale: un totale di 130 istituzioni culturali su tutto il territorio nazionale, alcuni dei quali apriranno per la prima volta al pubblico proprio in occasione dell’iniziativa del Mibact.

Da Milano, passando per il seicentesco Giardino Arese Borromeo e i parchi di Villa Necchi Campidoglio e di Villa Majnoni d’Intignano, le iniziative coinvolgeranno numerosi luoghi FAI come Villa Della Porta Bozzolo in provincia di Varese e il bellissimo Castello della Manta di Cuneo. A Genova saranno aperti sia l’Orto Botanico che il bel giardino romantico di Villa Durazzo Pallavicini, mentre a Torino toccherà al Giardino Botanico Rea, al Parco Galli della Loggia e a Casa Lajolo.

Per l’occasione sarà aperto, con visite guidate e un concerto previsto nella giornata del 3 giugno, anche il suggestivo Labirinto della Masone in provincia di Parma, oltre al Giardino del Giardiniere Goloso e il Giardino del Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino.

Anche Roma e Napoli apriranno i loro luoghi più suggestivi nelle due giornate del Mibact dedicate ai giardini: la capitale ospiterà mostre, convegni ed eventi musicali in location come il Giardino di Confucio all’Esquilino e quello di Villa Mergè, oltre alle immancabili visite guidate nel giardino di Villa d’Este e della Villa Gregoriana di Tivoli. Napoli aprirà invece, oltre al Real Bosco di Capodimonte, il Giardino Pensile di Palazzo Venezia e Villa Floridiana.