Hai compiuto 18 anni nel 2017 e stai beneficiando del Bonus Cultura nel 2018? Allora avrai sicuramente già acquistato libri, cd, biglietti per concerti e teatro o altri prodotti culturali utilizzando il tuo buono da 500€, ma forse non sai che il Bonus scade il 31 dicembre, e dopo questa data il tuo credito non sarà più spendibile.

Se sai già di cosa stiamo parlando e non sai cosa acquistare con quel che resta del tuo Bonus, allora dovresti sapere che Amazon ha riservato un'offerta speciale entro il 31 dicembre a tutti coloro che acquisteranno con 18app.it.

Se invece non sai cos'è il Bonus Cultura o vorresti beneficiarne e non l'hai ancora fatto, ecco alcune informazioni su che cos'è il Bonus Cultura, chi può averlo, come funziona e fino a quando può essere utilizzato.

Che cos'è il Bonus Cultura e a chi è destinato

Introdotto nel 2016 dal precedente Governo come misura per promuovere la fruizione culturale, il Bonus Cultura è un buono spesa di 500€ messo a disposizione dallo Stato a tutti i ragazzi che abbiano appena compiuto 18 anni, e può essere utilizzato nell'arco di un anno solare per acquistare libri, cd, film, biglietti per concerti, cinema e teatro.

Per l'anno 2018 il Bonus è stato destinato ai giovani nati nel 1999, che potranno utilizzarlo fino al 31 dicembre per acquistare prodotti culturali online e nei negozi fisici.

18app: come spendere il Bonus Cultura su Amazon

Come funziona il Bonus Cultura? Grazie a un'applicazione dedicata che utilizza il sistema SPID di riconoscimento dell'identità digitale. Quest'applicazione, che si chiama 18app.it, permette di generare dei buoni spesa per un valore fino a 500€, utilizzabili per acquistare libri, cd, biglietti per teatri e musei sia online che nei negozi fisici.

Tra il 2017 e il 2018 si calcola che il Bonus Cultura sia stato utilizzato da circa 600mila giovani, che hanno speso 168 milioni in prodotti culturali – per l'80% libri, ma anche biglietti per concerti, ingressi al museo, spettacoli teatrali e di danza.

Il Bonus scade il 31 dicembre, dopo quella data non sarà più possibile generare i buoni su 18app.it, quindi il consiglio è di approfittare delle ultime settimane di dicembre per acquistare i libri, la musica e i film desiderati. Dove? Su Amazon, che ha ideato una promozione a tempo per tutti coloro che faranno acquisti con 18app.it.

Bonus Cultura Amazon: fino a 75€ in regalo

Amazon ha dedicato una promozione speciale per tutti i giovani che usufruiscono del Bonus Cultura: un voucher da spendere nel mese di gennaio 2019 di importo crescente. Nello specifico:

5€ in regalo per una spesa di 50€

8€ in regalo per una spesa di 75€

12€ in regalo per una spesa di 100€

24€ in regalo per una spesa di 200€

35€ in regalo per una spesa di 300€

75€ in regalo per una spesa di 500€

Come fare per ricevere il buono Amazon

Ecco i passi da seguire per ricevere il buono spesa di Amazon acquistando con 18app.it entro il 31 dicembre 2018:

Vai nella sezione dedicata al Bonus Cultura su Amazon Scegli i prodotti che preferisci (attenzione: devono essere prodotti acquistabili con il Bonus Cultura, venduti e spediti da Amazon) Vai su 18app.it e genera il buono spesa dell'importo necessario Prima di finalizzare l'ordine su Amazon, inserisci il promocode 18AMAZON Porta a termine l'acquisto e controlla la mail per assicurarti di aver ricevuto il buono sconto

Bonus Cultura 2000, ecco quando si potrà richiedere

Quando arriva il Bonus Cultura per i nati nel 2000? Non dovrebbe tardare troppo: già nei primi mesi del 2019 infatti potrebbe essere possibile registrarsi sul portale dedicato e accedere a 18app.it. Se siete in attesa del vostro Bonus, potete iniziare a dare uno sguardo a libri, film, cd in vendita su Amazon, e intanto avviare le pratiche per la registrazione a SPID, il sistema di identità digitale senza il quale non è possibile beneficiare del Bonus Cultura.