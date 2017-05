in foto: A destra, Mavis Madenga, moglie dell'uomo ucciso; a sinistra un villaggio dello ZImbabwe

La scoperta di un tradimento da parte del proprio partner non è mai piacevole. Eventuali litigi, urla e pianti conseguenti l'amara delusione possono far male, ma il silenzio può far impazzire. È forse questo che ha portato Mavis Madenga, una donna di 33 anni, ad uccidere il marito Joseph Marisa a colpi d’ascia e a bruciarne il cadavere dopo che il 40enne aveva scoperto i numerosi tradimenti della moglie.

L’ultima discussione.

La vicenda è accaduta in un villaggio della provincia di Masvingo, nel Sud-est dello Zimbabwe, intorno alle 3 di notte del 13 maggio. La donna avrebbe detto agli investigatori di aver commesso il crimine perché non riusciva a sopportare il silenzio del marito dopo che quest’ultimo aveva scoperto i tradimenti della moglie. “Avrebbe almeno dovuto sgridarmi”, avrebbe detto la donna stando alle fonti zimbabwane.

Mavis avrebbe confessato al parroco di una chiesa locale di aver avuto rapporti con sei uomini al di fuori del matrimonio. In seguito, ciò sarebbe stato oggetto di discussione tra i due coniugi e motivo per cui la donna avrebbe ucciso il marito con un’ascia colpendolo per tre volte. Dopo aver realizzato quanto accaduto, Mavis avrebbe condotto i sei figli fuori dall’abitazione della coppia per darle fuoco e bruciare così il cadavere del marito.

La confessione dell’omicidio.

Mavis Madenga ha ammesso davanti alle autorità giudiziarie di aver ucciso il marito. Simon Madenga, zio della donna e capo del villaggio dove viveva la coppia Madenga ha concordato una compensazione di 23 capi di bestiame per l’uccisione di Joseph con la famiglia di quest’ultimo. “Il nostro genero era una persona brava ed educata, il migliore dei nostri otto generi. Nostra figlia era un’adultera”, ha dichiarato Simon Madenga.

I problemi coniugali.

La coppia si stava separando a causa dell’infedeltà di Mavis ma la donna era tornata tre giorni prima della tragedia per badare ai figli mentre il marito era via per una riunione di famiglia. Elias, fratello della 33enne, era a conoscenza dei problemi dei due in quanto amico di lunga data del marito.

“Se la famiglia di Joseph ha deciso di escludere la nostra famiglia dal funerale, non riusciranno a tenere lontano me – ha dichiarato Elias – Conoscevo Joseph meglio di alcuni membri della sua famiglia”. Elias ha descritto la sorella come una donna che non rispettava gli impegni del suo matrimonio. Parlando di Joseph, è scoppiato a piangere chiedendo “Mavis, sorella mia, che cosa hai fatto al mio amico?”.