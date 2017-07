Una bambina di dieci anni è stata uccisa da un leone a pochi metri dalla sua casa nella città di Chiredzi, nel sud dello Zimbabwe. Sembra che la piccola Mitchell Mucheni stesse giocando dietro la sua abitazione quando è avvenuto il tragico incidente. La zia, Mawonei Muchacha, non vedendola rincasare, è andata a cercarla e ha fatto la scioccante scoperta: il leone stava trascinando via il corpo della nipote, come ha raccontato l'ispettore della polizia locale, Kudakwashe Dehwathe, al giornale Chronical. Nonostante la paura di essere attaccata, la donna ha deciso di seguire l’animale, insieme a un vicino, per oltre 300 metri. Purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la bimba. "Hanno seguito le macchie di sangue lungo un sentiero, finché non si imbattuti nel corpo senza vita di Mitchell” ha spiegato l’agente.

Non è la prima volta che accade in Zimbabwe.

Secondo quanto riporta la BBC, non sono rari episodi del genere in questa zona del Paese. Nel 2013, due persone sono state uccise da alcuni leoni a Kariba, una popolare località turistica nello Zimbabwe settentrionale. Nel 2015, un ragazzino di 14 anni è stato ucciso e divorato da un leone, mentre sorvegliava le colture della sua famiglia nel villaggio nord-orientale di Mariga.