Zaneta Krokova e Helina Kotlarova. Sono i nomi di due ragazze di appena 11 e 12 anni morte la notte di Capodanno a Oldham, nel Regno Unito, uccise da un'auto pirata che le ha travolte mentre attraversavano la strada tenendosi per mano per poi abbandonarle sul posto senza prestare i soccorsi che pure, secondo gli inquirenti, almeno in un caso avrebbero potuto essere determinanti. La polizia, dopo aver analizzato i filmati registrati dalle telecamere della zona, ha tratto in arresto quattro uomini di 59, 48, 38 e 18 anni, tutti accusati di aver provocato la morte delle due giovani per guida pericolosa. Un altro ragazzo, di 23 anni, è stato prima arrestato poi scarcerato perché ritenuto non direttamente responsabile: in compenso, tuttavia, avrebbe fornito informazioni utili.

Le autorità di polizia sono riuscite a risalire ai presunti responsabili dopo aver raccolto anche numerose testimonianze ed aver soprattutto individuato l'auto che sarebbe stata utilizzata, una monovolume Peugeot 807: l'attività investigativa si sta in particolar modo concentrando sugli spostamenti della vettura nelle ore precedenti alla tragedia, per capire chi vi fosse a bordo ed accertare tutte le responsabilità con assoluta certezza.