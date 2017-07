Un babbuino ha causato un enorme blackout che ha lasciato per diverse ore migliaia di persone al buio. È accaduto nell’area vicina alle cascate Victoria, in Zambia, dove almeno 50000 persone, per sei lunghe ore, sono rimaste senza elettricità secondo quanto riferito dalle autorità locali. Tutto è accaduto dopo che la scimmia è entrata domenica mattina nella centrale elettrica di Livingstone, città vicino al confine con lo Zimbabwe, ed è entrata in contatto con i tralicci dell'alta tensione provocando il maxi blackout. Henry Kapata, portavoce della società elettrica nazionale Zesco, ha spiegato alla Bbc che il babbuino è rimasto ferito ma è sopravvissuto all'incidente: “Ha ricevuto un enorme shock elettrico, ma come sapete i babbuini sono altamente isolati grazie al pelo e riescono a sopravvivere anche con ustioni gravi. Se fosse stato un essere umano, sarebbe morto”.

Il babbuino consegnato alle autorità per essere curato – Dopo l’incidente l'animale è stato consegnato alle autorità per essere curato. Quando starà meglio sarà rilasciato. Kapata ha aggiunto che se invece di un animale il responsabile del maxi blackout fosse stato un umano, avrebbe rischiato una condanna fino a 25 anni di reclusione per vandalismo.