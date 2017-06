in foto: Donkor e Zaia.

Il Governatore della regione Veneto, Luca Zaia, posta su Facebook una foto con un calciatore. E giù polemiche e insulti. Quello che i fan del governatore leghista contestano al giocatore non è il colore della maglia di calcio, ma quello della pelle. Il calciatore in questione, infatti, è Isaac Donkor, giocatore 23enne ghanese dell'Inter ma in prestito al Cesena. Contro il ragazzo commenti che alludono ai drammatici viaggi dei migranti: "sto qua è appena arrivato con il barcone dall'Africa altro che Inter", "sembra sbarcato da un gommone" o, ancora, "pare un profugo, perdi punti [riferito a Zaia, NdR] ". Raggiunto dall'Ansa, Zaia conferma la bontà della sua foto: "Lo rifarei mille volte". Il motivo per cui i fan del governatore si siano sentiti tanto "coinvolti", riflette Zaia, "forse dipende dal fatto che nella foto con me non aveva la maglia dell'Inter? Se l'avesse avuta non avrebbero aperto bocca".

Il problema, comunque, è nell'utenza Facebook nel suo complesso, sembra suggerire Zaia quando parla dei leoni da tastiera che si dividono "in tre categorie: la prima è quella dei distratti che commentano a prescindere, vedendo un uomo di colore; la seconda è di quelli che fanno la morale al leghista puntando sulla dietrologia; la terza, più disgustosa, è quella dei razzisti".

Tanti, del resto, anche gli attestati di stima al Governatore. Di quanti dicono che non interessa il colore della pelle, ma solo l'onestà, a chi ironizza sul tifo calcistico, a chi, confermando l'inessenziale differenza "biologica", invita a tornare all'essenziale, ossia all'indipendenza del Veneto.