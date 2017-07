Dramma nel Padovano. A Piove di Sacco, all’alba di domenica, una 24enne ucraina è morta uscendo di strada con la propria utilitaria, una Opel Tigra, mentre percorreva la ‘Piovese’ in direzione di Padova. Yuliia Kolotylo viveva a Brugine. Inutili sono stati i soccorsi dei sanitari del Suem 118 e dei vigili del fuoco intervenuti sul posto. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Al momento, l’ipotesi più accreditata e che la giovane abbia perso all’improvviso il controllo dell’auto. Nello schianto la vettura è finita con il muso nel fossato lungo la strada, per poi fermarsi a ridosso del cancello d’ingresso di un’abitazione. Sarà comunque la polizia stradale a chiarire i contorni di questa tragedia.

“Non riesco ancora a crederci perché non riesco ancora a capire come possa essere successo”, dice oggi il sindaco di Brugine, Michele Giraldo, che conosce personalmente la famiglia di Yuliia. “La loro è una famiglia perbene” continua il primo cittadino, “e lei era una ragazza solare, piena di vita, che si dava molto da fare anche per aiutare economicamente i suoi». «Il compagno della mamma», ricorda il primo cittadino, «da qualche tempo era disoccupato ma aveva prestato servizio per il Comune utilizzando i voucher mentre la madre si arrangia con qualche lavoretto saltuario. Lei, Yuliia, lavorava in un locale della zona. Non so come Mirco e la moglie potranno riprendersi da questa nuova tragedia”.

La 24enne lavorava in un ristorante di Piove di Sacco. “Era davvero una brava ragazza. Lavorava qui come cameriera da un paio d’anni”, ricorda al Mattino di Padova Amos Dante, titolare del ristorante. “Mi aveva confidato di voler studiare all’università pensando di sfruttare la sua conoscenza della lingua russa, inglese e italiana. A settembre voleva tentare un test di ammissione. Tutto quello che è successo ha dell’incredibile” continua l’uomo.