Diverse catene di supermercati – da Carrefour ad altre come Auchan, Simply, Unes e Unicoop Tirreno – hanno ricevuto una segnalazione da parte di Fattoria Scaldasole che invita a ritirare dagli scaffali dei punti vendita alcuni lotti di yogurt. Si tratta delle confezioni Teddi bio intero alla banana e Teddi bio intero all’albicocca, lo yogurt Scaldasole biologico magro alla mela e cannella e lo Yogurt Scaldasole biologico magro nocciola. Il problema è relativo alla possibile presenza di glutine nel prodotto non dichiarato in etichetta. Ciò può provocare reazioni e problemi a soggetti allergici e a persone intolleranti al glutine e celiache. Per questo l’azienda invita i celiaci e le persone intolleranti e allergiche al glutine che avessero acquistato questi lotti di yogurt a non consumarli e a restituirli nei punti vendita in cui sono stati acquistati.

La segnalazione dell'Associazione Italiana Celiachia – A segnalare l’avviso dell’azienda e il ritiro del mercato degli yogurt Scaldasole anche l’Aic (Associazione Italiana Celiachia) con un avviso sul suo sito e sulla pagina Facebook in cui riporta anche quali sono i lotti ritirati.