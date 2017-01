Ylenia Grazia Bonavera, la ragazza di ventidue anni ricoverata al Policlinico di Messina per le ustioni provocate da un aggressore che ha tentato di bruciarla, ha avuto un malore in ospedale. Da quanto si è appreso, la giovane donna è svenuta e i medici hanno dovuto rianimarla. Il malore arriva dopo giorni di tensione in ospedale per la giovane, che secondo la Procura è stata aggredita dal suo ex fidanzato Alessio Mantineo. Due giorni fa la ragazza ha avuto un violento litigio con sua madre a quanto pare perché quest’ultima la rimproverava per il suo tentativo di difendere a ogni costo l’ex fidanzato, attualmente in stato di fermo e incastrato anche dalle riprese di alcune telecamere. A dividere le due donne è stato il personale sanitario che ha allertato la Polizia giunta sul posto.

Il litigio con un infermiere – E solo ieri Ylenia avrebbe litigato anche con un infermiere del reparto dell’ospedale dove è in cura. L’uomo, da quanto è emerso, è stato costretto a recarsi al pronto soccorso per farsi medicare dopo la lite con la paziente. Per il momento, accusato di aver fuoco alla ventiduenne, Alessio Mantineo resta in carcere. Il gip, pur non convalidando il fermo, ha deciso di lasciarlo in cella per i gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti. Su tutti ci sarebbe appunto il video di un distributore di carburante in cui si vede il giovane riempire una bottiglia con della benzina.

Il venticinquenne, da parte sua, si è detto innocente. “Il mio cliente ha detto di non essere stato lui a dare fuoco alla ragazza: dormiva e non si è recato a casa della giovane”, ha affermato il suo legale a conclusione dell'udienza di convalida del fermo davanti al Gip di Messina. “Il mio assistito – ha detto ancora l'avvocato – ha riferito di volere bene alla ragazza e che mai avrebbe fatto un gesto del genere contro la giovane”.