Ci sarebbe anche una bambina di otto ani tra le vittime del primo raid statunitense sullo Yemen dopo l'insediamento del neo Presidente Donald Trump alla Casa Bianca. Si tratta della figlia dell’ideologo di Al Qaeda Shaykh Anwar Al-Awlaqi, Nora, con doppia nazionalità statunitense e yemenita. L'annuncio della notizia è arrivato direttamente dal gruppo estremista islamico attraverso uno dei tanti account twitter usato dall'organizzarne jihadista. “La figlia di Shaykh Anwar Al-Awlaqi è morta martire nel raid Usa oggi in Yemen. Obama ha ucciso suo figlio e ora Trump uccide sua figlia” si legge nel tweet del gruppo jihadista Al Maqalaat. Il padre della bambina, di origine yemenita ma nato in Usa, era già stato ucciso da un bombardamento nel 2011 perché considerato come possibile successore di Osama Bin Laden.

Secondo fonti locali, nel raid aereo statunitense ci sono state diverse vittime civili tra cui 10 donne e 3 bambini. Secondo il nonno della bambina, Nasser al-Awlaki, ex ministro dell’agricoltura yemenita, la piccola Nora però non sarebbe morta a causa dei bombardamenti ma durante un successivo blitz delle forze armate speciali Usa. "La mia nipotina stava da un po’ di tempo con la madre per cui era in casa quando è iniziato l’attacco ed un proiettile l’ha colpita al collo intorno alle 2,30 del mattino. Anche gli altri bambini nella casa sono stati uccisi", ha spiegato infatti l'uomo intervistato dall’emittente televisiva americana Nbc. La piccola Nora, trasportata in ospedale, sarebbe morta due ore dopo la sparatoria.

Dopo il raid aereo infatti ci sarebbe stato un intervento di terra da parte dei Navy Seals, le forze speciali dell'esercito Usa. Si sarebbe trattato di un' operazione clandestina, la prima dell'era Trump, che aveva come obiettivo un campo di addestramento di Al Qaeda ad Aqap vicino a al Bayda, nello Yemen meridionale.