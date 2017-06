in foto: Una scena del film 'The devil's knot'

Maggio 1993. In America è l'anno del primo incontro del presidente americano Bill Clinton con il russo Boris Eltisin, del ‘caso Bobbit', la moglie tradita che evirò il marito con un coltello. Toni Morrison è la prima scrittrice di colore a ricevere il Premio Nobel per la letteratura. I Metallica sono sulla cresta dell'onda con l'album omonimo, il loro più grande successo commerciale con 38 milioni di copie vendute.

A West Memphis, popolosa città della Contea di Crittenden, in Arkansas, Stevie Branch, Michael Moore e Christopher Byers, 8 anni, escono da scuola e vanno a giocare all'aperto. Lo fanno spesso anche se, in quella cittadina dimenticata religiosa e austera dove non succede mai nulla, non c'è molto da fare. Lasciano i banchi di scuola e nessuno li vede più. L'allarme scatta immediatamente e le ricerche vengono estese su tutto il territorio, finché l'indomani, tra i boschi melmosi della Robin Hood hills, da un fossato spuntano tre corpicini nudi, orrendamente mutilati, con le braccia e le gambe legati. Stevie Micheal e Chris sono stati legati, picchiati brutalmente e annegati. Inizialmente si pensa che il piccolo Chris, il cui cadavere è irriconoscibile, sia stato mutilato e evirato dagli assassini, si scoprirà poi che il corpo del piccolo è stato attaccato da pesci e tartarughe del fossato, che ne hanno strappato le carni. Quel delitto infame indigna tutta la collina, l'idea che il mostro si trovi in mezzo a quelle case basse e ordinate, è intollerabile.

In manette tre giovani satanisti metallari.

Il 3 giugno, tre ragazzi di 18 e 17 anni, del posto, vengono arrestati per l'omicidio dei piccoli. Si fa strada la teoria che i tre metallari abbiano ucciso in un macabro rituale satanico, conservando anche un feticcio delle loro vittime. I testicoli di Christofer, accusa il patrigno del bambino, sarebbero stati mutilati e conservati da Damien sotto formaldeide all'interno di un barattolo, nella sua stanza. Deliri, allucinazioni, accuse: la comunità di West Memphis si diventa una moderna Santa Inquisizione che mette al rogo i sacrileghi deviati.

Dall'altro lato ci sono loro, i tre sbandati, i reietti, quelli che vestono con magliette scure e ascoltano il metal, la musica del diavolo, i perdigiorno che per noia potrebbero fare qualsiasi cosa. Perché potrebbe anche essere quella la chiave: nessuna messa nera, nessun sacrificio al diavolo, ma un estremo episodio di bullismo, come quello che toccò al piccolo James Bulger, partorito dalle tenebre di ignoranza e povertà in cui tutti i protagonisti della storia sono cresciuti.

La confessione: "Siamo stati noi"

C'è una confessione, un'ammissione di colpevolezza, l'ultima mandata di chiave alla porta con le sbarre: Jessie Misskelley ha ammesso di aver ucciso i bambini con l'aiuto dei complici Damien Echols e Jason Baldwin. Jessey, il più fragile dei tre, con un QI leggermente inferiore alla media ritratta nei giorni successivi, sostenendo di aver confessato su pressione della polizia, ma ormai è fatta. Spuntano diversi testimoni che affermano di aver sentito i tre parlare tra loro della mattanza dei bambini. Damien Echols viene condannato a morte in quanto maggiorenne, Misskelley e Baldwin all'ergastolo. La storia sembra scritta, ma succede qualcosa di imprevisto: i loro essere ‘reietti', quello che ha sempre condannato i tre, la loro diversità un po' sciatta e un po' damned, questa volta lavora in senso inverso.

La campagna vip: i tre di West Memphis diventano star.

Un'opinione pubblica più aperta e sensibile di quella locale – e soprattutto affamata di storie maledette come quella della Robin Hood hills – si identifica nei tre condannati. Una frangia innocentista si solleva in tutt'America, trovando seguitissimi spazi nei talk show e i sui giornali. Adolescenti innamorate scrivono plichi di lettere d'ammirazione ai tre. Lorry Davis un architetto di Brooklyn, all'epoca quarantenne, si appassionò alla vicenda dei tre ragazzi e avviò una corrispondenza con Echols. Nel 1999, i due si sposarono con rito buddista, in carcere e Lorry avviò una campagna mediatica intorno al caso, ottenendo l'appoggio pubblico di alcune star, tra cui l'attrice Winona Ryder, il leader dei Pearl Jam, Eddie Vedder, il controverso rocker Marilyn Manson, lo sceneggiatore Peter Jackson e infine Johnny Depp, che divenne uno dei migliori amici di Echols, tanto da tatuarsi sul braccio lo stesso disegno.

Un film e un documentario.

Dalle Robin Hood hills alle Hollywood hills, la storia dei ‘tre di Memphis' diventa prima un documentario prodotto dalla HBO e poi un film dal titolo "The devil's knot", girato dal regista armeno Atom Egoyan, basato su libro di Mara Leveritt "Devil's Knot: The True Story of the West Memphis Three". Dopo la mobilitazione delle celebrità e con i mezzi scientifici moderni a disposizione degli investigatori vengono effettuate nuove analisi. Sui corpi e sulla scena – che all'epoca dei fatti non era stata protetta – non si trova DNA dei condannati. Il giudice David Laser ha depennato le precedenti condanne e istruito un nuovo processo.

‘Siamo innocenti: condannateci'

Attraverso un accordo della difesa di Echols con la Procura i tre sono stati scarcerati a condizione, però, che si dichiarassero colpevoli secondo l’istituto del diritto statunitense conosciuto come “Alford plea”. In questa formula di patteggiamento, l’imputato, pur continuando a protestarsi innocente, riconosce che l’accusa ha prove a sufficienza per convincere una giuria e si dichiara colpevole. La vicenda si è conclusa con la condanna a 18 anni e 78 giorni di reclusione, esattamente il periodo già trascorso in cella. Questo tipo di accordo impedisce al condannato innocente di chiedere il risarcimento allo stato per gli anni di ingiusta detenzione.

La verità.

A ventiquattro anni dalla loro tragica fine i genitori di Stevie, Micheal e Chris non sanno cosa sia successo ai loro figli. Alcuni di loro non hanno mai creduto alla colpevolezza di Echols e compagni.